2026 CESAFI andam na

Gawas sa ginagmay nga asikasuhonon, andam na ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga mosugod sa Season 26 niini karong Agusto 29, 2026, sa Cebu Coliseum sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.
Nagkanayon si Cesafi deputy commissioner Danny Duran nga ning puntoha, ang pag-screen na lang sa mga magduduwa sa tanang partisipanteng teams ang ilang tiwasunon sa pagtrabaho.
“So far, ready na man gyud ta para sa bag-ong season. Kini na lang screening sa players ang among gitiwas,” matod ni Duran.
Sa unang adlaw sa season, mopakita dayon og aksiyon ang tulo ka bag-ong teams sa labing dakong school-based tournament sa Visayas ug Mindanao.
Gipangtumbok mao ang San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds ug Paref Springdale Titans sa high school division ug ang University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Webmasters sa college division.
Inig human sa opening ceremony, magpinaksitay dayon ang Greyhounds ni coach Jeff Codera ug Titans ni coach Jax Bautista sa labing unang duwa sa season sugod sa alas 6:15 sa gabii.
Sa main game, masubhan ang UCLM Webmasters batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF).
Ning sangkaa, gilaumang mokawat og dakong atensyon ang presensya ni Philippine Basketball Association (PBA) legend Dondon Hontiveros apan dili isip usa ka magduduwa, kon dili isip coach sa UCLM Webmasters.
Sa kinatibuk-an, 13 ka teams ang magkombati sa high school division nga pangulohan sa defending 5-feat champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ni coach Rommel Rasmo.
Gawas sa Greyhounds ug Titans, ang ubang mosuway pag-ilog sa korona sa Magis Eagles mao ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters, UCLM, Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats, University of the Visayas (UV) Baby Lancers, San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, USPF Baby Panthers, University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars, Don Bosco Greywolves, ug Cebu Eastern College (CEC) Dragons.
Sa college division, walo ka teams ang magtigi nga pangulohan sa 4-peat champions UV Green Lancers ni coach Gary Cortes. Ang ubang teams sa college division mao ang UC Webmasters, USJ-R Jaguars, USPF Panthers, CIT-U Wildcats, BC Cheetahs, USC Warriors, ug ang UCLM. / ESL