2026 Emil's Fiesta Cup moarangkada na

Mga duwa karon:
6:00 P.M -- UCLM batok CEC
8:00 P.M -- USPF vs. Benedicto
Andam nang moarangkada ang 2026 Emil's Fiesta Cup Inter-High School Pre Season Invitational basketball tournament karong gabii, Domingo, Hulyo 19, diha sa Linao-Lipata Sports Complex sa lungsod sa Minglanilla, Cebu.
Walo ka mga team ang magtigi sa usa ka semana'ng kompetisyon nga nagsilbi usab nga halad sa Pamilyang Oberes alang sa kasalulogan sa kapistahan sa ilang Patron Sr. San Roque.
Ang mga partisipante gibahin ngadto sa duha ka mga Brackets.
Nahisakop sa Bracket A mao ang defending champion Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats, USP-F Baby Panthers, University of Cebu Main ug Benedicto College Baby Cheetahs.
Samtang ang Bracket B, langkuban usab sa UV Baby Lancers, University of Cebu Lapu-lapu/Mandaue Campus, Cebu Eastern College (CEC) Baby Dragons ug Don Bosco Greywolves.
Ang tinuig nga torneyo nga karon ubos na sa pagdumala sa SBP-accredited referees mosubay sa single-round robin format ang matag bracket diin ang top two maoy otomatikong madala sa semifinal round.
Ang modaog sa semis stage maoy magsangka alang sa kampiyonato samtang ang mapildi mag-ilog usab sa third place honor.
Ganting salapi ug tropeyo ang nakahan-ay alang sa mga mananaog sa kompetisyon.
Ang mga tigpasiugda nga gipangulohan sa managsuong Emil ug Mikey Oberes mohatag usab og individual awards sama sa mythical five Season ug Finals MVP.
Ang torneyo motapos sa Hulyo 30. / JBM