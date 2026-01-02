2026 GAA gihulagway ni Sen. Imee ‘giniling budget’

Niluwat og opisyal nga pamahayag si Senadora Imee Marcos kabahin sa iyang wala pagpirma sa 2026 General Appropriations Act (GAA) kon ang national budget law.
Ang GAA ipalabang gikan sa Kongreso ug iduso Senado alang sa pag-review o adunay ipahamtang nga kausaban sa dili pa aprobahan. Ipadala ang mga dokumento ngadto sa buhatan sa presidente alang sa pagpirma o sa pag-veto niini.
“Hindi ako pumirma sa “GINILING BUDGET,” natala sa opisyal nga pamahayag ni Sen. Marcos nga giluwatan niadtong Disyembre 31, 2025.
“Kinikilala ko ang power of the purse ng Kongreso, pero hindi ko pinirmahan ang 2026 GAA Bicam Report at ang ratipikasyon nito sa Senado,” dugang pa niya.
Nasayran nga moabot ngadto sa P6.793 trilyunes ang giaprobahan nga 2026 national budget sa Kongreso.
Nipasabot si Sen. Marcos nga wala siya makauyon sa pagtibhang sa pundo alang sa mga flagship projects sa kagamhanan ilabi na ang foreign-assisted projects sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug sa Department of Transportation.
Moabot ngadto sa P124.54 bilyunes ang gitangtang gikan sa National Expenditures Program (NEP) kon ang proposed budget nga gikan sa presidente.
Sa iyang ikaduhang punto, sayop alang kaniya nga ibalhin ang gitangtang nga flood control funds ngadto sa gihulagway nga “soft pork” sama sa MAIFIP, AICS, TUPAD, PAFF, FMR ug LGSF giingong mga programa nga dugay nang gidudahan nga may kalambigitan sa political incentives.
Alang sa senador nga ang giingong soft pork dili ikalimod nga kabahin gihapon sa pork barrel.
“Ang budget na ito ay GINILING-pork pa rin, giniling lang para ‘di halata…” panapos ni Sen. Marcos. / FVQ