2026 Governor’s Cup 18-Under basketball tourney gisugdan

Dul-an sa 600 ka batan-ong mga basketbolista gikan sa 44 ka mga siyudad ug mga lungsod sa Probinsiya sa Sugbo ang nagtapok atol sa opisyal nga pagsugod sa 2026 Cebu Governor’s Cup 18-Under Basketball Tournament niadtong Dominggo, Septiyembre 27, 2026, sa Mandaue City Sports and Cultural Complex.
Nanambong pud ang mga mayor ug lokal nga mga opisyal sa nagkadaiyang local government units (LGUs) sa opening ceremony ning sa maong torneyo nga karon pa napahigayon og balik human sa unom ka tuig.
Mismong si Governor Pamela Baricuatro maoy niabi-abi ug nihangop sa tanang mga partisipante ug aduna siya’y gibuhiang klaro nga mensahe: “Cebu is united through sports.”
Gipasabot ni Baricuatro nga dako niyang kalipay nga daghang LGUs ang nangapil ug sa
pagtambong sa mga opisyal, timailhan nga nagkahiusa ang Sugbo pinaagi sa paugnat sa kusog.
Gipasalig ni Baricuatro nga ang iyang administrasyon padayong mosuporta sa
mga programa sa Cebu Provincial Sports Commission (CPSC).
“Play, have fun, and bring pride to your LGU. Good luck to all the teams that will compete. Let’s just enjoy and have fun,” mensahe ni Baricuatro ngadto sa partisipanteng teams.
Sa piniliay sa Miss Governor’s Cup 2026, si Jhen Leian Villacampa sa Compostela, sports science major sa University of the Philippines Cebu, maoy nagmadaugon.
Nidugang og lamas sa opening ceremony mao ang exhibition game tali sa Team Ka Winner nga gilangkuban og celecrities ug Team Kapitolyo nga gilangkuban og mga abogado, mayors ug local officials. / ESL