2027 budget sa Lalawigan sa Sugbo moabot sa P14.6B

Diha sa deliberasyon sa komitiba, ipatawag niini ang mga Department head ug office chiefs aron mo-justify o motubag sa mga pangutana sa ilang proposal.
Lakip na niini ang pagpresentar sa nahimong spending performance ug accomplishments niini sa milabay nga tuig.
Karong tuiga, mas taas ang gi-propose nga budget sa executive department kon itandi sa P11.9 bilyunes nga pundo sa 2026.
Dakong bahin sa pundo gigahin sa health services, hospital improvement, medical supplies, equipment, medical personnel ug uban pa.
Nalakip sa mga nakakuha og dakong ang P100 milyunes alang sa water supply development kon itandi sa P25 milyunes sa milabayng tuig.
Gawas niini, gigahinan sab og dakong pundo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), infrastructure projects, street lighting, agriculture ug food isip pagpangandam sa seguridad sa epekto ug impact sa Super El Niño sa nasod.
Subay niini, si Martinez nagkanayon nga gikalipay nila ang sayo nga pagsumiter sa maong proposal aron matuki niini pag-ayo ang gikinahanglang susihon.
"Its better now unlike last year late kaayo naabot, it was past deadline karon sayo-sayo which is good aron among matun-an og tarong as a matter of fact we took the liberty of already asking for some documents and financial reports gikan sad sa executives..." matod ni Martinez. / ANV