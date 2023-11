20K ka kandidato sa Cebu province nakasumiter na

Nakasumiter ang moabot 20,000 ka mga mikandidato sa milabay’ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 sa ilang mga Statement of Contributions and Expenditures (Soce), Martes, Nobiyembre 29, 2023, nga maoy deadline niini.

Matod ni Omar Mamalinta, tigpamaba sa Comelec Cebu Province, wala sila’y nakita nga nag overspend o nigasto sobra pa sa gitugot sa Comelec.

Subay sa datos sa Comelec, anaa sa 20,849 ka mga mikandidato sa naka­labay nga eleksyon ang nakaduso sa ilang Soce.

Ang Soce gi-require sa Comelec sa mga mikandidato nga isang-at 30 ka adlaw human sa piniliay.

Kini aron pagsusi kon nilapas ba sa gitakda nga P5 nga budget matag botante ang nagasto sa matag kandidato. Gikonsiderar ang overspending o sobra pa sa nagasto isip criminal offense.

Sa dakbayan sa Carcar, kon diin si Mamalinta ang election officer, anaa sa 719 gikan sa 753 na ang naka-comply sa maong requirement.

Gitagalan lang kutob Nobiyembre 29 ang mga kandidato aron makaduso sa ilang Soce.

Una na nga gipasabot ni Comelec Chair­man George Garcia nga ugaling wa­la makasumiter sa SOCE, mahimong mag-­atubang og kasong administratiba nga du­nay ipahamtang nga penalties.