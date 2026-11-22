Moabot sa 21 sa 30 ka mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gideklarar na nga drug-cleared, samtang usa ka barangay ang nagpabiling drug-free, human sa gihimong pagsusi sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing.
Kining maong labing bag-ong ihap gitaho atol sa kasaulogan sa Drug Abuse Prevention and Control Week 2026, nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Kagamhanan sa Dakbayan sa pagsumpo sa ilegal nga drugas sa kabarangayan.
Atol sa iyang welcome remarks sa awarding ceremony, si Garry Lao, Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention, nagkanayon nga ang kampanya batok sa ilegal nga drugas nagkinahanglan og hiniusang paningkamot gikan sa mga pamilya, eskuwelahan, barangay, trabahoan, ug sa kabatan-unan.
“Let us all be one in promoting a healthy, safe, and drug-free Lapu-Lapu City, because a city where our children can dream without fear, where our families can live in peace, and where our future is built on hope, not destroyed by drugs,” matod ni Lao.
Ang mga opisyal sa dakbayan, kaubang mga ahensya, ug mga representante sa komunidad nipirma usab og pledge of commitment aron ipadayon ang pakigbatok sa ilegal nga drugas.
Sumala sa City Information Office, ang Barangay Pusok ug Punta Engaño maoy apil sa mga labing uwahi nga komunidad nga gideklarar nga drug-cleared.
Ang siyam pa ka mga barangay sa mainland nga natali ning maong listahan mao ang Subabasbas, Calawisan, Bankal, Pajo, Pajac, Babag, Ibo, Buaya, ug Agus.
Ang laing 10 ka drug-cleared nga mga barangay nahimutang sa Isla sa Olango, nga naglakip sa Sta. Rosa, Sabang, San Vicente, Caw-oy, Baring, Talima, Tungasan, Caubian, Tingo, ug Pangan-an. / DPC