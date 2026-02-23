21 ka motorsiklo nga saba og tambutso, gikompiska sa LTO

Human gihingusgan ang operasyon batok sa mga saba nga tambutso kon bora-bora, ang Land Transportation Office (LTO) 7 nakasakmit og dili mominos 21 ka motorsiklo sa Cebu City hangtod sa alas 5 sa hapon niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026.
Kini nahitabo human gipaspasan sa LTO 7 ang ilang enforcement operations batok sa mga sakyanan nga naggamit og modified mufflers nga wala nahaom sa owner’s manual niini.
Gikompirmar sa ahensiya nga gi-impound ang mga motorsiklo tungod sa kalapasan sa Seksyon 34 sa Republic Act No. 4136, o ang Land Transportation and Traffic Code, ug sa Seksyon 5.2.7 sa Department Order No. 2010-32 nga nagdili sa pag-usab sa orihinal nga tambutso.
Una niini, ang LTO 7 sa usa ka pamahayag nagkanayon nga ang maong lakang agi og pagsunod sa kamanduan gikan sa Office of the Assistant Secretary nga nagmando sa mas estrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon bahin sa kabanha sa sakyanan ug sa dili awtorisadong pag-usab sa exhaust system.
Gihimo ang maong aksiyon human makadawat ang main office og daghang reklamo bahin sa mga sakyanan ug motorsiklo sa publikong dalan nga nagmugna og kusog ug makatugaw nga kabanha.
Nagpahimangno ang mga awtoridad nga ang mga motorsiklo ug uban pang sakyanan nga nasangkapan og ilegal o sobra ka banha nga muffler mahimong mag-atubang sa multa nga dili mominus sa P5,000.
Ang mga silot mahimo sab nga maglakip sa pag-impound sa sakyanan ug pagmando sa dinaliang pag-ilis sa tambutso diha mismo sa impounding site.
Ang pagdili sa muffler modifications nakalatid sa Memorandum MVL-2026-025, nga gipirmahan ni LTO Chief Assistant Secretary Markus Lacanilao ug giisyu ngadto sa tanang hingtungdan nga mga buhatan ug opisyal sa tibuok nasod.
Sugod kagahapon, Pebrero 23, hingusgan sa ahensiya ang pag-impound sa mga modified mufflers ug magpadayon kini hangtod maseguro nga wala na’y saba nga tambutso sa kadalanan. / DPC