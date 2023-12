21 sa Sugbo ming-top sa LEPT sa Septiyembre

Kapin sa 20 ka mga gradwado gikan sa Cebu-based nga mga tunghaan ang nasulod sa top 10 sa Septiyembre 2023 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) board exams alang sa elementarya ug sekondarya, diin usa gikan sa University of the Philippines (UP)-Cebu nakaangkon sa unang dapit sa sekondaryang lebel.

Alang sa secondary level, si Trilbe Lizann Espina Vasquez sa UP-Cebu maoy nakakuha sa top spot sa rating nga 94.80 percent, samtang si Gian Carlo Teves sa Cebu Normal University (CNU) nahimutang sa ikapito nga may 93.40 percent ug Carlo Galicia sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) nakakuha sa ika-10 nga puwesto nga adunay rating nga 92.80 porsiyento.

Alang sa elementary level, adunay 18 ang nanguna sa pasulit, lakip na ang mga gradwado sa CNU, University of San Jose- Recoletos (USJ-R), Cebu Technological University-Tuburan, CTU-Argao, ug CIT-U.

Naglakip nila ni Marichu Abregana gikan sa CTU-Argao nga nahimutang sa ikatulo nga adunay rating nga 94 porsyento; Quincey Alje Densing ug Vanessa Manatad sa CNU; Francheska Therese Fanilag gikan sa USJ-R, pareho’ng sa ikaupat nga adunay rating nga 93.80 porsyento.

Nivea Rose Mendez gikan sa CNU sa ikalima nga adunay rating nga 93.40 porsiyento; sa ikapitong dapit mao sila si Cherry Lambojon ug Alnice Payusan nga pulos taga CNU; Angela Austria, Angel Mae Cahayagan, Kaye Marie Cañizares, Marjorie Dal-an (CNU);

Merlo Montebon (CTU-Tuburan) sa ikasiyam nga dunay rating nga 92.80 porsiyento; ug Christine Faith Albiso, Maria Adela Ferrer, Mylene Iligan (CNU) Era Zaira Lizardo, Rhea Pino (CTU-Argao), ug Carlo Galicia (CIT-U) nga pulos sa ika-10 sa rating nga 92.80 porsiyento.

Gianunsyo sa PRC niadtong Huwebes, Disyembre 7, 2023, nga adunay 53,995 ka mga magtutudlo sa sekondarya gikan sa 95,969 ang nakapasar, samtang 23,782 ka magtutudlo sa elementarya gikan sa 50,593 ka mga examinees ang nakapasar sa eksaminasyon. / CDF