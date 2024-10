21,000 police personnel gi-deploy sa Kalagkalag

Gipaubos sa Philippine National Police (PNP) ang tanang unit niini sa heightened alert aron masiguro ang malinawon ug hapsay ang Kalagkalag 2024.

Sa press conference niadtong Miyerkules, Oktubre 30, 2024, ang tigpamaba sa PNP nga si Brigadier General Jean Fajardo niingon nga 21,000 ka police personnel ang ipakatap sa tibuok nasod ilabi na sa mga dapit nga convergence sama sa air ug sea ports, ubang transport terminals, simbahan, ug mga sementeryo para sa pagsaulog sa mga Adlaw sa Tanang Santos ug sa Tanang Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2.

Matod niya, apil na niini ang nagdumala sa police assistance desks sa transport terminals ug sementeryo atol sa Undas exodo.

“As early as Monday ay nag-start na tayo ng soft deployment natin dahil marami na tayong namonitor na maaga pa lamang ay nagpunta na sa mga sementeryo para hindi makisabay sa bulto ng mga tao na dadalaw sa mga puntod,” sigon ni Fajardo.

“Kasama na sa deployment na yan ‘yung ating mga EDDs or ‘yung ating K9 unit (bomb sniffing dogs) to help sa pagse-secure ng mga bagahe at siyempre, matulungan ‘yung management ng mga transport terminals to make sure ang safety and security ng magbibiyahe ngayong Undas,” dugang niya.

Si Fajardo niingon nga ang PNP wala pa makamonitor sa bisan unsang nagsingabot nga hulga nga mahimong makabalda sa kaluwasan ug seguridad sa publiko sa adlaw, sa umaabot, ug pagkahuman sa Undas diin ang mga pamilya sa tradisyonal nga pagbisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi. / TPM / SunStar Philippines