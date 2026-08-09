215 na-stranded sa mga pantalan tungod sa dili maayong panahon

Labing minos 215 ka mga pasahero, drayber sa trak, ug cargo helpers ang na-stranded sa nagkalainlaing pantalan sa nasod tungod sa Habagat (southwest monsoon), nga nakabalda sa mga kondisyon sa pagbiyahe sa dagat, sumala sa report sa Philippine Coast Guard (PCG) niadtong Dominggo, Agusto 9, 2026.
Ang Central Visayas maoy nakatala sa labing taas nga gidaghanon sa apektadong mga pasahero ug cargo, nga adunay 85 ka tawo, 44 ka rolling cargoes, ug walo ka barko ang na-stranded sa nagkalainlaing mga pantalan sa tibuok Sugbo ug Bohol.
Matod sa PCG, ang apektadong mga pantalan sa rehiyon naglakip sa Polambato Pier, Hagnaya Port, Taloot Port, Cogtong Bay, Anda Bohol, Hagutapay Port, Pilar Port, ug Poro Port.
Duha ka mga barko ug 10 ka mga motorbanca sa Central Visayas ang nangita usab og proteksyon o dangpanan tungod sa dili maayong kahimtang sa dagat nga gidala sa habagat.
Sa tibuok nasod, gibantayan sa PCG ang 22 ka apektadong mga pantalan, nga adunay 105 ka rolling cargoes ug walo ka mga barko ang na-stranded.
Moabot sa 19 ka mga barko, 10 ka motorbancas, unom ka tugboats, ug tulo ka mga barge ang gitaho usab nga nagpasilong una sa usa ka lugar.
Ang uban pang apektadong mga lugar naglakip sa Western Visayas, Bicol, ug Southern Tagalog.
Gitambagan sa PCG ang mga pasahero ug mga stakeholder sa kadagatan nga padayon nga magbantay sa mga update sa panahon ug sundon ang mga protocol sa kaluwasan samtang nagpadayon ang habagat.
Ang habagat nagpabilin nga nag-unang sistema sa panahon nga nag-apektar sa mga bahin sa nasod, nga nagdala og mga ulan ug posibleng delikado nga mga kahimtang.
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagpahibalo sa sayo pa sa pagsugod sa panahon sa habagat, nga nag-ingon nga ang sistema sa panahon mahimong magdala og panagsa hangtod sa kanunay nga pag-ulan ug mga pagpanalugdog, hilabi na sa apektadong mga lugar.
Padayon nga gibantayan sa Pagasa ang kahimtang sa panahon ug nanawagan sa publiko ug sa mga hingtungdan nga ahensya nga mag-amping batok sa posibleng mga epekto sa habagat. / JGS