22-anyos nga lalaki milugos sa boarder nga hubog, sikop

Nagtingkagol sa prisohan ang usa ka 22-anyos nga ulitawo kay gipasanginlang nilugos sa iyang silingan nga 25-anyos nga dalaga alas 2:00 sa kadlawn, Septiyembre 18, 2025, sa Sityo Culo, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas Junjun, temporaryong nagpuyo sa naasoy nga dapit apan lumad nga taga Roxas City, Capiz.
Samtang ang biktima usa ka call center agent ug kasamtangang nag-abang sa lugar sa nahitabuan.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, ang biktima naglakaw paingon sa iyang giabangan ug ang suspek nagbarog sa iyang agianan.
Kalit siyang gibira sa suspek ug gibitad pasulod sa usa ka kwarto ug didto nahitabo ang pagpangabuso.
Nitug-an ang biktima nga hubog kaayo siya niadtong higayona hinungdan nga wala siyay kusog nga makadepensa sa iyang kaugalingon.
Wala makasyagit ang dalaga tungod kay gitabunan ang iyahang baba.
Gihatod pa sa suspek ang dalaga sa boarding house niini.
Tungod sa kahadlok sa biktima, iyang gi-report ang panghitabo mga 6:30 na sa buntag ug malampuson nga nadakpan ang suspek.
Gibalhog na ang suspek sa Mabolo Police Station nga mag-atubang og kasong rape. / JDG