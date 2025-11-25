22 balay, 9 sakayan sa isla sa Pangan-an nangaguba

Grabeng naapektahan ang Pangan-an Island, Dakbayan sa Lapulapu human niigo ang Bagyong Verbena niadtong Nobiyembre 24, 2025.
Ang kapitan sa Pangan-an Island nga si Junrey Casiao ni-report og kadaot sa estruktura atol sa post-assessment operation human milabay ang Bagyong Verbena sa Habagatang Sugbo.
Matod ni Casiao nga upat ka sityo sa Pangan-an Island ang nakaangkon og mga kadaot nga mao ang Bon-bon, Song-on, Looc Tunga, ug Tabay.
Kapin sa 22 ka mga balay ang partially damaged ug siyam sab ka mga bangka sa pangisda ang nakit-ang nalunod daplin sa baybayon atol sa taob.
Niingon si Casiao nga nagmando siya og pagpabakwit mga alas 1:40 sa kadlawon.
Ang mga residente namakwit sa Daycare Center duol sa Sports Complex sa Sityo Bonbon.
Walo ka pamilya, o 28 ka indibidwal, ang gipabakwit gikan sa mga balay duol sa kadagatan tungod sa taas nga taob ug kusog nga bawod.
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa City Disaster and Risk Reduction Management Office (CDRRMO), nagpahigayon og verification aron mahibaw-an ang katapusang gidaghanon sa mga balay nga nadaot ug mga pamilya nga naapektuhan.
Mosunod ang humanitarian support, apil ang ayuda sa pagkaon ug non-food items, human makompleto ang verification.
Gipuno usab sa DRRMO ang 719 ka relief boxes para sa Pangan-an niadtong miaging semana ug nagpaabot pa ang barangay sa nakaskedyul nga pagpang-apudapod niini.
Gihangyo ni Mayor Cindi King-Chan ang matag barangay nga ipadayon ang community-driven efforts uban sa response teams aron madumala ang mga operasyon human sa katalagman.
Gihangyo usab niya ang mga barangay sa Olango Island ug uban pang mga islet barangays nga ilista ang gidaghanon sa mga bangka sa pangisda nga naapektuhan aron makahatag og tabang ang siyudad.
“Magtinabangay ang siyudad ug ang national agencies aron mabalik ang panginabuhian sa mga mananagat. Di mo namo pasagdan, dili mo namo talikdan, anaa ra mi kanunay sa inyong kiliran,” matod sa mayor. / DPC