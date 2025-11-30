22 ka mga usher sa swertres, gidakop

Moabot tanan sa 22 ka ushers sa illegal numbers game nga swertres ang gidakop sa kapolisan sa managlahing operasyon sa probinsiya sa Sugbo sa buwan sa Nobiyembre.
Pito kanila napusasan sa managlahing barangay sa lungsod sa Dumanjug. Ang mga napusasan giila sa ilang mga alyas nga Leziel, Arman, Romy, Aj, Ben, Rony, ug Rody.
Wala sab kaipsot sa kapulisan ang walo ka usher didto sa lungsod sa Barili nga silang alyas Marie, Manel, Sheila, Chia, Alma, Edmar, Donnie, ug Joey.
Samtang tulo sab ka usher ang gidakop sa lungsod sa Bantayan, nga sila si alyas Ines, alyas Jenny ug alyas Joseph.
Sa lungsod sa Carmen, ang napusasan mao sila si alyas Arnie, ug alyas Ferdie.
Didto sa lungsod sa Medellin, ang usher nga si alyas Rey gidala sa tambalanan kay naghuot ang dughan human gidakop.
Sa lungsod sa Balamban, usa ka alyas Lino ang gidakop.
Ubay-ubay nga mga gambling paraphernalia og halin sa sugal ang nakompiskar gikan sa ilang possession.
Ang mga dinakpan pulos hamtong ang pangedaron.
Wala silay gipakitang dokumento nga legal ang ilang pagpadagan sa maong sugal hinungdan nga gidakop.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9287 kon Anti-Illegal Gambling Law ang ipasaka batok sa mga dinakpan. / GPL