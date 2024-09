22% sa voting machines miabot na sa Pilipinas

Siyam ka mga buwan sa dili pa ang national ug local elections sa sunod tuig, 22 porsiyento sa 110,000 Automatic Counting Machines (ACMs) nga gamiton sa Commission on Elections (Comelec), ang ning-abot na sa Pilipinas.

Sa media briefing, nagka­nayon si Comelec Chairman George Garcia nga aduna nay 24,000 ACM units ang na-deliver sa service provider niini nga mao ang South Korean firm Miru Systems.

“The commitment of Miru to us is only around 20,000 units by August. They have exceeded that by around 4,000 ACMs,” matod ni Garcia.

Ang 17,400 ACMs naa na karon sa Comelec warehouse sa Biñan, Laguna samtang ang laing 7,000 gikatakda nga i-release sa Bureau of Customs (BOC).

Nidugang si Garcia nga gilaumang mo-deliver ang Miru og dugang 2,000 ACMs ning buwana samtang na-deliver na ang tanang servers, printers, ug laptops nga gamiton sa pag-canvass sa mga boto.

“We have been working hard to ensure we fulfill our duty to the Filipino voters, and expect to meet all delivery milestones on time,” pamahayag ni Miru Vice President for Overseas Sales Ken Cho.

Gawas sa paghatud sa ACMs, nagkanayon si Garcia nga gipaneguro sab sa Comelec ug Miru nga naa sa saktong kondisyon ang tanang ACMs ug uban pang mga kahimanan.

Matod ni Garcia, gisusi og maayo ang tanang ACMs ug uban pa'ng mga kahimanan nga na-deliver.

“There is no compromise when it comes to the quality,” pagtino ni Garcia.

Naglaum ang Miru nga ang tanang 110,000 ACM units kompletong maabot sa Pilipinas sa dili pa motiklop ang 2024.

Ang eleksyon gikatakda karong Mayo 12, 2025. / HDT / SunStar Philippines