22,000 ka tawo gi-evacuate tungod sa bagyong Ramil

Dul-an sa 22,000 ka mga tawo ang gi-preemptively evacuate tungod sa epekto sa Bagyong Ramil (international name Fengshen).
Sa usa ka situational report ning Domingo sa buntag, Oktubre 19, 2025, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niingon nga 7,777 ka mga pamilya o 21,945 ka mga tawo sa Bicol, ug 107 ka mga pamilya o 366 ka mga indibidwal sa Calabarzon ang gi-preemptively evacuate.
Matod sa disaster bureau, 3,242 ka mga pasahero, 1,050 ka rolling cargoes, unom ka mga barko, ug pito ka motorbancas, kasagaran sa Bicol region, ang na-stranded tungod sa bati nga panahon.
Giingon niini nga 39 ka seaports ang dili operational tungod ni Ramil.
Pagka-alas 10 sa buntag sa Dominggo, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nibutyag nga si Ramil anaa na karon sa Manila Bay nga naay maximum winds nga 65 kilometers per hour (km/h) duol sa sentro, gusts nga moabot og 90 km/h, ug central pressure nga 998 hPa. Si Ramil naglihok sa kasadpan-amihanan-kasadpan sa gikusgon nga 15 km/h.
Tungod ni Ramil, ang probinsya sa Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, Isabela, ang nahabilin sa Quirino, ang nahabilin sa Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ang nahabilin sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang nahabilin sa La Union, ang nahabilin sa Bataan, ang nahabilin sa Metro Manila, ang nahabilin sa Quezon, ang nahabilin sa Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro lakip ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, ang amihanang bahin sa Albay (City of Ligao, Oas, Libon, Polangui, Tiwi, Malinao), ug Burias Island gibutang ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1.
Gilauman nga mogawas si Ramil sa Philippine area of responsibility karong Lunes sa buntag, Oktubre 20.
Sa usa ka pamahayag, ang acting chief sa Philippine National Police (PNP) nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niasoy nga napalihok na nila ang manpower ug resources alang sa bisan unsang posibleng panghitabo.
Gimanduan ni Nartatez ang tanang police commanders sa mga lugar nga agian ni Ramil nga mag-alerto ug mohatag sa gikinahanglang tabang sa bisan unsang disaster response.
Gipadayag ni Nartatez ang pagsalig sa katakus sa uniformed personnel sa ground, ug gitataw niya ang weather disturbance kabahin na sa normal nga PNP response matag tuig.
“Just like in the past typhoons that hit the country, we have long alerted our personnel on the ground ever since the Pagasa started issuing warnings of the impact of this new weather disturbance,” asoy ni Nartatez.
“This is not something new to us. This year for instance, we have already responded to stronger typhoons and your PNP were able to deliver in terms of ensuring the safety and responding to the needs of our kababayan,” dugang niya.
Matod ni Nartatez nga ang police commanders gimanduan usab sa pagmintinar sa linya sa komunikasyon. / TPM /SunStar Philippines