225 ka benepisyaryo sa Walang Gutom Program gipahanas sa skills training

Ang Walang Gutom Program dili lang naghatag og pagkaon sa mga benepisyaryo, apan nagtumong sab sa pagpalig-on sa ilang kaugalingon pinaagi sa mga capability-building activities nga makatabang kanila nga mahimong produktibo ug magmalambuon nga miyembro sa komunidad.
Sumala sa datos sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII hangtod Oktubre 20, 2025, adunay 225 ka benepisyaryo gikan sa mga Probinsiya sa Sugbo ug Negros Oriental nga nakatambong sa mga skills training nga gipahigayon uban sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda).
Ang mga kalihukan nagtudlo kanila og praktikal nga mga abilidad aron makapanginabuhi ug makab-ot ang mas malungtarong kaugmaon.
Ang maong training kabahin sa Productivity Enhancement Session (PES), usa sa mga importante nga kondisyon sa programa gawas sa Nutrition Education Session nga gikinahanglan tapuson sa matag benepisyaryo.
Sa 225 ka benepisyaryo, 150 na ang nakahuman sa ilang skills training ug nakadawat og National Certificate (NC II) gikan sa Tesda.
Lakip niini ang 75 ka benepisyaryo sa Daanbantayan, Cebu nga nakakompleto sa bread and pastry production training, 25 sa Bais City, Negros Oriental, 25 sa Dumaguete City ug San Jose, Negros Oriental nga nakahuman sa swine production, ug 25 sa Naga City, Cebu nga natapos ang housekeeping training.
Ang DSWD Field Office VII nisang-at na sa ilang mga ngalan ngadto sa Department of Labor and Employment (Dole) alang sa posibleng trabaho ug livelihood support.
Ang Dole maoy nag-uban sa ahensiya aron maseguro nga ang ilang nakat-unan nga mga kahanas magamit sa tinuod nga mga oportunidad sa trabaho ug panginabuhi. Samtang karon, adunay 25 ka benepisyaryo sa Danao City, Cebu ug laing 25 sa Sibulan, Negros Oriental nga kasamtangang nagpadayon sa bread and pastry production training sa ilang training centers.
Pinaagi sa PES, ang mga benepisyaryo dili lang nakakat-on og abilidad, apan nakaplag sab pag-usab sa ilang kumpiyansa ug potensyal.
Kini naghatag kanila og inspirasyon nga magdamgo og mas taas ug magtinguha alang sa usa ka mas lig-on ug malungtarong kaugmaon. / PR