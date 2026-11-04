23 ka balay sa Ermita bolontaryo’ng giguba

Moabot sa 23 ka balay sa Sityo Bato, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo ang boluntaryong gipangguba isip kabahin sa pagpatuman sa three-meter easement recovery program.
Ang matag pamilyang apektado makadawat og P20,000 nga pinansiyal nga ayuda subay sa executive order nga gipagawas ni Mayor Nestor Archival.
Matod ni Archival, mga 15 ngadto sa 20 porsiyento na sa mga apektadong balay ang natangtang niadtong Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026.
Gilauman sa siyudad nga mahuman ang clearing sa sunod nga adlaw aron makasulod na ang mga heavy equipment ug masugdan ang drainage works.
Gipasabot sa mayor nga ang mga balay gitukod sulod sa gitakdang easement area ug nakababag sa agianan sa tubig.
Nakaandam na ang siyudad og hydraulic equipment sa maong lugar, apan kinahanglan una nga mahawan ang agianan aron makasugod ang operasyon.
Matod ni Archival, tungod sa mga babag, barado pang agianan sa tubig paingon sa suba, hinungdan nga magtapok kini sulod sa drainage system. Gilauman sa siyudad nga masulbad ang problema sulod niining semanaha.
Gihisgutan sab sa siyudad ang mga dagkong establisemento nga nahimutang daplin sa mga agianan sa tubig, lakip na ang mga estruktura nga nisulod sa river easement.
Giila ni Archival nga posibleng adunay pagsupak gikan sa mga negosyante.
Apan nangita ang siyudad og kasabutan nga motugot sa mga establisemento nga makatabang sa pagsulbad sa pagbaha nga dili dayon gub-on ang ilang mga kasamtangang estruktura.
Gitataw sa mayor nga dinalian ang clearing ug drainage works ug kinahanglan kining mahuman sa dili pa mokusog ang ting-ulan, kay mas maglisod na ang operasyon kon magpadayon ang pag-ulan. /