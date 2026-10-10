23 ka punoan ibalhin, dan sa SRP palapdan

Gitinguha sa Dakbayan sa Sugbo ang pagbalhin sa 23 ka punoan sa kahoy sa F. Vestil St. sa South Road Properties (SRP) aron masugdan ang rehabilitasyon sa drainage sa South Coast City.
Ang mga patay nga kahoy girekomendar usab nga putlon.
Ang 24 ka kahoy nagbarog sa kilid sa sidewalk sa Barangay Mambaling.
Suma sa usa ka inspection report nga giandam sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) niadtong Oktubre 1, 2026, girekomendar ang pag-ibot sa 23 ka punoan sa Talisay.
Kini pinaagi sa earth-balling alang sa pagbalhin imbes nga putlon kini.
Ang nahibilin nga kahoy patay na ug girekomendar nga putlon.
Ang South Road Properties Management Office (SRPMO) nangayo og pagtugot sa Ccenro alang sa pagtangtang sa mga kahoy pinaagi sa usa ka sulat nga gipetsahan og Septiyembre 22, nga nag-awhag og ocular inspection niadtong Septiyembre 24.
Atol sa inspeksyon, ang Ccenro team gipahibawo nga ang mga kahoy maapektohan sa giplano'ng drainage ug road works.
Kadaghanan sa mga punoan mga himsog, ug ang usa nadunot.
Girekomendar sa Ccenro nga ang SRPMO mag-ila og angay ug magamit nga lugar alang sa pagbalhin sa dili pa mopadayon.
Ang inspection report ipadala ngadto sa City Council Committee on Environment, nga gipangulohan ni Councilor Joel Garganera, alang sa aksyon.
Ang usa ka resolusyon sa City Council kinahanglan una nga makuha sa dili pa masumiter ang aplikasyon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) alang sa pag-aprobar, sumala sa report.
Sa higayon nga makuha na ang gikinahanglang mga pag-uyon, ang mga kawani sa Ccenro kinahanglang mo-supervise sa earth-balling, pagputol ug pagtangtang nga mga operasyon.
Ang nag-aplay kinahanglan usab nga motuman sa City Ordinance 2623, o ang Earth-Balling, Cutting or Removal of Trees Ordinance sa Cebu City.
Ubos sa mga kondisyon sa report, ang matag kahoy nga putlon kinahanglang pulihan og 100 ka nagkadaiyang lumad nga tambal nga tanom (saplings), nga kinahanglang idonar sa Ccenro sa dili pa magsugod ang pagputol.
Alang sa matag kahoy nga gitagana alang sa earth-balling, ang nag-aplay kinahanglang magbutang og P10,000 nga bond sa duha ka tuig aron makatabang sa pagsiguro sa maayong pagbalhin ug paglahutay niini.
Ang report wala mag-ila sa gisugyot nga lugar nga balhinan o magtino og timeline alang sa giplanong mga trabaho. / CAV