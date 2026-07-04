23 ka tinun-an nitapos sa ALS sa Pilar, Camotes Is.

Sakripisyo ug paningkamot maoy yawe sa ALS learners nga nilampos sa ilang pagtuon ang 23 ka mga ALS graduate sa Lungsod sa Pilar Camotes. Malampuso’ng nihuman sa Alternative Learning System (ALS) niadtong Biyernes, Hulyo 3, 2026, gipahigayon ang maong seremonyas sa Pilar Central School.
Gipasidunggan ang maong kalihukan sa presensya ni Dr. Royce D. Coloscos, kanhi Education Program Supervisor (EPS) sa ALS ug karon Senior Education Program Specialist, SM&N, nga maoy naghatag og inspirasyon ug suporta sa ALS completers.
Nagpakita usab sa ilang suporta si Public Schools District Supervisor Dr. Abbie P. Barnes , ALS teachers in Camotes Area, ALS Consultants, Pantawid Pamilya Personnel ug Barangay Kagawads. Kauban usab ang maabtikon na ALS TEACHER-PILAR DISTRICT Joanne Cordero Narboada-Layese, nga nigiya sa mga tinun-an aron makab-ot ang ilang mga damgo.
Ang maong kalihukan nagpamatuod nga ang edukasyon wa magbase sa edad ug walay uwahi alang sa mga adunay determinasyon sa pagkat-on. / Tampo ni Ayad Borinaga Martinez