23 ka video karera machines gipangguba

Moabot sa 23 ka mga video karera machine nga nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang gipangguba sa Police Regional Office (PRO) 7 niadtong Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Ang video karera machines usa ka matang sa illegal gambling devices nga nagkatag sa sudlonong bahin sa kabarangayan ilabi na sa downtown area sa siyudad.
Kasagaran nga moduwa niini mao ang mga menor de edad lakip na kadtong nigamit sa ilegal nga drugas panahon sa lawom na nga kagabhion.
Atol sa Oplan Bulabog nga gihimo sa kapulisan matag gabii hangtod sa kaadlawon ug Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation (SACLEO) nga nagtutok sa tanang krimen diha sa kabarangayan nakit-an nila ang mga machine sa suok sa slum areas.
Human matigom ang maong mga makina sa ilegal nga sugal gidala kini sa PRO 7 aron gub-on sa pagpangulo ni Police Brigadier General Redrico Maranan uban sa iyang mga opisyal.
Pinaagi sa pagkuha sa maong mga makina nga dili na makakatap, naglaom ang kapulisan nga makuhaan sab ang social ug economic impact sa komunidad ug pamilya.
Matod ni Maranan nga seryuso ang kapulisan sa pagpuhag sa illegal nga sugal nga nikuyanap diha sa kabarangayan nga kon pasagdan makamugna og daghang krimen sama sa pagkatap sa ilegal nga drugas ug ang pagpangawat.
Niawhag ang PRO 7 director sa publiko nga padayon nga mosuporta sa gihimong initiative sa kapulisan sa Central Visayas pinaagi sa pagtaho kon dunay presensya sa illegal gambling machines sa ilang dapit. / AYB