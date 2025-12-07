23 patay sa sunog sa nightclub sa Goa, India

Dili mominos sa 23 ka tawo ang namatay ug daghan pa ang naangol human sa usa ka makalilisang nga sunog nga niulbo sa tungang gabii sa usa ka nightclub sa kasadpang estado sa Goa sa India, sumala sa gibutyag sa kapulisan sayo sa Dominggo, Disyembre 7, 2025.
Ang kalayo niguba sa usa ka sikat nga nightclub, gitawag og Birch by Romeo Lane, sa Baga sa Arpora village sa North Goa district, mga 16 kms. amihanan-kasadpan sa Panaji, ang kaulohan sa Goa.
“Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people. I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss,” matod ni Goa Chief Minister Pramod Sawant.
Ang usa ka lokal nga channel sa balita sa telebisyon, ang NDTV, nga nag-quote sa mga opisyal, nagkanayon nga ang sayo nga impormasyon nagpakita nga gibanabana nga 50 pa ang naangol ug kasamtangan nga gitambalan sa Goa Medical College hospital.
Si Goa Police chief Alok Kumar niingon nga ang kadaghanan sa mga biktima giingon nga mga kawani nga nagtrabaho sa lugar, ug nidugang nga imbestigahon sa kapulisan ang hinungdan sa insidente ug mohimo og aksyon base sa mga nahibal-an.
“Further, we are trying to identify the bodies, and there is a possibility that some visitors might also be among the dead, which we are trying to ascertain,” asoy ni Kumar.
Ang mga report nagkanayon nga human sa insidente, daghang fire tenders (sakyanan sa bombero) ang gidali pagpadala sa lugar ug niabot og hapit duha ka mga oras nga grabe nga paningkamot aron mapugngan ang kalayo ug mapalong ang kalayo sa hingpit.
Giingon sa mga opisyal nga ang patay nga mga lawas nakuha gikan sa lugar ug gipadala alang sa post-mortem examinations.
Ang preliminary investigations nga gihimo sa kapulisan nagsugyot nga ang hinungdan sa sunog giingong usa ka liquefied petroleum gas (LPG) cylinder explosion duol sa kusina.
Ang insidente sa sunog sa India kasagaran taas tungod kay ang mga tag-iya sa mga building ug balay kasagarang nagbaliwala sa mga sumbanan sa kaluwasan kalabot sa sunog ug nagtipig gasolina ug masunog nga mga materyales. / Xinhua