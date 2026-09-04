237 ka ektarya’ng luna sa West Java, Indonesia ang gilamoy sa wildfire

Ang nahitabo nga forest ug land fires sa Indonesia’s West Java province ang nilamoy sa gibanabana’ng 237 ka ektarya nga luna.
Ang labing daghang natala sa pag-ulbo sa sunog, sa rehiyon sa Sumedang nga niabot ngadto sa 22 ka insidente.
Samtang anaa sa 168 ka insedente sa sunog base sa report gikan West Java Regional Disaster Management Agency.
Ang maong sunog nakaapekto sa 186 subdistricts sa 21 ka distrito ug dakbayan sa maong dapit, maayong na lang nga way residente nga naangol o nakalas.
Nasayran nga ang nasod sa Indonesia ang nakasinati og taas nga tinghuwaw o dry season, ang El Niño nakatampo sa pag-ulbo sa wildfires. / Taho gikan sa Anadolu