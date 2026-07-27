23K ka WGP beneficiaries sa CV makadawat og P2K Uplift cash aid

Mokabat sa 23,206 ka benepisyaryo sa Walang Gutom Program (WGP) sa Central Visayas ang makadawat sa usa ka higayong P2,000 cash assistance pinaagi sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift).
Sa maong gidaghanon, 19,579 ang gikan sa Lalawigan sa Sugbo samtang 3,627 ang gikan sa Bohol.
Ubos sa Group 1 sa Uplift, ang listahan sa mga benepisyaryo gibase sa opisyal nga roster sa mga aktibo ug kwalipikadong miyembro sa Walang Gutom Program hangtod sa Mayo 2026, diin ang Community-Based Monitoring System (CBMS) maoy nag-unang basehan sa beneficiary records.
Ang Uplift gibahin sa tulo ka grupo ug gitumong aron maminusan ang epekto sa pagkunhod sa bili sa cash grants nga nadawat sa mga regular nga benepisyaryo.
Tumong sab niini ang pagpanalipod sa purchasing power sa mga kabos, hapit-kabos, ug ubos og kita nga mga panimalay taliwala sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton.
Ang Group 1 naglangkob sa mga kabos nga panimalay nga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Walang Gutom Program.
Samtang ang Group 2 gilangkuban sa mga kabos ug hapit-kabos nga panimalay nga naila pinaagi sa CBMS apan wala pa makadawat og regular nga social protection assistance ubos sa 4Ps ug WGP.
Ang Group 3 naglangkob sa mga ubos og kita nga panimalay sa CBMS nga gi-cross-match sa registry sa Social Security System (SSS).
Gipasabot ni DSWD Field Office 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero nga ang mga benepisyaryo sa 4Ps ug WGP kwalipikado lamang sa usa ka higayong P2,000 nga cash assistance ubos sa maong inisyatiba.
Matod niya, lahi sa mga benepisyaryo sa Groups 2 ug 3 nga makadawat og P2,000 pinaagi sa unom ka installment, ang mga sakop sa 4Ps ug WGP nakadawat na daan og tabang gikan sa kasamtangang mga programa sa gobiyerno, busa usa lamang ka higayon sila makadawat sa Uplift cash assistance.
Giawhag sa DSWD ang mga benepisyaryo nga makigkoordinar sa ilang Community Engagement Coordinators (CECs) ug field staff aron mapamatud-an ang ilang eligibility ug mahibal-an ang mga kinahanglanon, payout schedule, iskedyul sa food redemption, ug ang mga gitakdang venue sa distribusyon.
Niadtong Hulyo 20, mokabat sa 461 ka benepisyaryo sa Mandaue City, Talisay City, ug Cebu City ang unang nakadawat sa ilang pinansyal nga ayuda.
Nahitabo sab kini sa adlaw sa ilang nakatakdang pagkuha sa nutrient-rich food commodities ubos sa Walang Gutom Program.
Sa pakigtambayayong sa mga lokal nga kagamhanan (LGUs), giseguro sa DSWD Field Office 7-Central Visayas ang hapsay ug organisadong payout pinaagi sa pag-deploy og medical team ug security personnel aron motabang sa mga benepisyaryo ug magmintinar sa kaluwasan sa tibuok kalihukan.
Kabahin kini sa Harmonized Actions and Processes for Swift, Accountable Yield (Hapsay) nga inisyatiba sa DSWD Field Office 7 nga nagtumong sa paghatag og hapsay, luwas, ug client-centered nga serbisyo aron maseguro nga maabot sa episyente ug organisadong paagi ang ayuda ngadto sa mga benepisyaryo. / PR