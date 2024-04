24 ka balay nasunog; P1.2M danyos

Mokabat sa 24 ka mga balay nangaapektuhan sa sunog sa Sitio Tugas ug Deca Homes Phase 1, Barangay Dumlog, siyudad sa Talisay, alas 5:47 sa hapon, Miyerkules, Abril 24, 2024.

Sa pasiunang imbestigasyon ni FO1 Jerome Dulauta, fire investigator, ang sunog nagsugod sa balay ni Tita Jimenez nga gipuy-an sa usa ka Victor Jimenez.

Giisa kini sa 1st alarm sa alas 5:49 sa hapon, 2nd alarm sa alas 5:58 sa hapon ug 3rd alarm sa alas 6:09 sa gabii.

Gideklarar nga fire under control sa alas 6:36 sa gabii ug hingpit nga napawong alas 6:47 sa gabii.

Sumala sa kabomberohan, sa 24 ka balay, 18 niini ang nangaugdaw ug ang danyos gibana-bana nga P1.2 milyunes.

Samtang, 16 ka mga pamilya ang nangaapektuhan nga gilangkuban sa 74 ka mga indibiduwal.

Atol ning pagsuwat, ang kabumberohan nagpadayon sa ilang imbestigasyon sa hinungdan sa sunog.

Samtang, si Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas nimando dayon og pag-abag sa mga biktima.

“We immediately asked our concerned City Hall department heads to provide what the fire victims need ASAP,” sumala sa pamahayag sa Facebook page ni Gullas.

Lakip sa hinabang nga iyang gipadala mao ang mga pagkaon, sleeping kits, dining kits, hygiene kits ug kitchen utensils samtang naa sa evacuation area ang mga biktima. / DVG