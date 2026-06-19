24 ka Pinoy nabilanggo sa Russia pabuhian na

Gipahibawo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. niadtong Biyernes, Hunyo 19, 2026 nga ang 24 ka Pilipino nga nabilanggo sa Russia sud sa siyam ka bulan, ang gimanduan na sa kagamhanan sa maong nasud nga buhian ug andam nang makauli sa Pilipinas.
Kini human nga gipahibawo ni Marcos atol sa bilateral meeting ni Presidente Vladimir Putin sa Kazan, Russia, ang kahimtang sa mga Pilipinong na-detain nga mga nabiktima sa illegal recruitment.
Sa iyang Facebook post, gipadayag ni Marcos ang iyang pasalamat kang Putin sa tabang aron masulbad ang kaso sa maong mga Pinoy.
“I thank President Vladimir Putin and the Russian Federation for their assistance and cooperation in bringing this matter to a positive resolution,” sigun pa ni Marcos.
Nasayran nga ang maong mga Pilipino nabilanggo niadtong 2025 human mabiktima sa illegal recruitment sa tuyo nga makasud sa Russia.
Gipahibawo ni Marcos ngadto sa mga tigbalita nga sa dihang iyang gipaabot ang maong isyu ni Putin, wa kini masayod sa sitwasyon ug misaad nga iyang sutaon ang nahitabo kalabot sa maong mga Pinoy.
“We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, you said, they have not been charged with any wrongdoing? But they have still been kept in detention for nine months,” asoy ni Marcos sa iyang pakighinabi ni Putin. / PNA