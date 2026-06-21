24 ka Pinoy nga natanggong og 9 ka bulan sa Russia, nabalik na

Nauli na sa nasod ang 24 ka mga Pilipino nga natanggong sa Russia sulod sa siyam ka bulan tungod sa mga kalapasan sa imigrasyon, sumala sa Department of Foreign Affairs (DFA).
Sa usa ka pamahayag, ang DFA nagkanayon nga ang 24 ka mamumuong Pilipino nangabot sa Manila sayo sa kaadlawon niadtong Domingo, Hunyo 21, 2026, human miluwat og pagtugot si Russian President Vladimir Putin para sa ilang kagawasan.
Gisugat sila sa mga opisyales sa Pilipinas nga gipangulohan ni DFA Secretary Ma. Theresa Lazaro.
Gihisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kaso sa 24 ka Pilipino nga natanggong sa Yakutsk, Russian Federation, uban ni Putin atol sa usa ka bilateral meeting sa sidelines sa Asean–Russia Commemorative Summit didto sa Kazan niadtong Hunyo 17.
Agig tubag sa hangyo ni Marcos, giasikaso dayon sa mga awtoridad sa Russia ang pagpagawas sa mga trabahante, nga nagtapos sa mga bulan sa kawalay-kasigurohan alang kanila ug sa ilang mga pamilya.
Nagpasalamat si Marcos kang Putin sa positibo niining tubag ug ngadto sa mga awtoridad sa Russia sa ilang kooperasyon sa pagresolba sa maong butang.
Ang Department of Migrant Workers (DMW) ug ang Overseas Workers Welfare Administration (Owwa) mikoordinar sa tibuok proseso sa repatriation. / TPM / SunStar Philippines