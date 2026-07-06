24 ka sanga sa Mercury Drug sa region 7 modawat na og DSWD guarantee letters

Dali na karong makakuha sa ilang mga giresitang tambal ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa Central Visayas tungod kay ang 24 ka sanga sa Mercury Drug modawat na og mga guarantee letter gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7.
Pinaagi niini, mas napalapad pa ang paghatag og tabang medikal ubos sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS).
Matod pa sa DSWD 7, ang mga niapil nga sanga sa Mercury Drug nagsugod na sa pagdawat sa mga guarantee letter sukad niadtong Hunyo 22, 2026.
Gibutyag ni DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero nga kining nabalik nga panagtambayayong magtugot sa mga benepisyaryo nga makakuha sa ilang mga giresitang tambal nga walay langan tungod sa kakulang sa kuwarta.
“The resumption of the partnership between DSWD and Mercury Drug here in Central Visayas is good news for our clients who need medical assistance.
This collaboration will enable our beneficiaries to access prescribed medicines immediately, helping ensure that financial constraints do not delay their treatment and recovery,” matod ni Lucero.
“Through this partnership, we are bringing government services closer to the people and making our assistance more responsive, accessible, and client-centered,” dugang niya.
Sa 24 ka mga niapil nga sanga, walo niini nahimutang sa Bohol samtang 16 ang anaa sa Lalawigan sa Sugbo.
Sa Bohol, dawaton ang mga guarantee letter sa mga sanga sa Mercury Drug sa C.P. Garcia, Manga, Poblacion, ug Clarin sa Dakbayan sa Tagbilaran, ingon man sa Jagna, Talibon, Tubigon, ug Ubay.
Sa Sugbo, ang mga niapil nga sanga nahimutang sa Mandaue City Centro, Leon Kilat, Tabunok sa Dakbayan sa Talisay, Fuente, Labangon, Mabolo, Dakbayan sa Carcar, Minglanilla, Dakbayan sa Bogo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Dakbayan sa Danao, Argao, Bantayan, Liloan, Basak Pardo, ug Bulacao Pardo. / DPC