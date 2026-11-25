Niresulta sa pag-isyu og 24 ka Temporary Operator’s Permit (TOP) ang operasyon sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ug Land Transportation Office (LTO) 7 batok sa mga motorista nga nakalapas sa balaod sa Transcentral Highway (TCH), Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.
Duha ka motorsiklo ang gi-impound tungod sa daghang kalapasan nga nasuta sa ilang mga drayber atol sa operasyon gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon.
Gipunting sa operasyon ang Redcliff ug Pundok-Pundok sa Barangay Taptap ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa TEU sa CCPO.
Matod ni Medil, hugot nilang gipatuman ang Republic Act 4136 ug Cebu City Ordinance 801 pinaagi sa Motorist Discipline Zone aron mapugngan ang mga motorista nga magpasagad sa pagdrayb ug magpasikat sa TCH.
Gibutyag niya nga mas maggara-gara ang pipila ka riders kon adunay motan-aw ug mopakpak sa ilang pagbanking-banking sa karsada. Gipasidan-an sab niya nga dili lamang sila ang mameligro kondili apil ang ubang motorista sa highway.
Gipasabot sab sa hepe nga magpadayon ang ilang operasyon batok sa mga motorista nga mosaka sa TCH aron magpasikat ug molapas sa balaod. / AYB