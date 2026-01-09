240K misalmot sa Walk with Jesus

Gihulagway sa Cebu City Police Office (CCPO) nga malinawon ug hapsay ang pagpahigayon sa Walk with Jesus sa Osmeña Blvd., alas 4:00 sa kaadlawon, sa Enero 8, 2026.
Ang maong kalihukan maoy pagsugod sa mga relihiyosong kalihukan sa 461ST nga kapistahan ni Senyor Santo Niño.
Niabot ngadto sa 240,000 ka mga deboto ang nisalmot, mas daghan itandi sa miaging tuig tungod sa nagkalawom nga debosyon human sa mga nasinati nga kalamidad sama sa linog ug bagyo nga nakaapekto sa Sugbo.
Dul-an 500 ka mga polis ug force multipliers ang gipakatap atol sa prosisyon ug way seryoso’ng insidente nga natala gawas sa usa ka babaye nga gidakop human “nag-wild” ug nangluwa sa mga deboto.
Nakasinati og gamay nga kahuot sa dagan sa prosesyon sa dapit sa Abellana tungod sa BRT station.
Mohatag og assessment ang CCPO aron mas mapalambo pa ang seguridad sa mga mosunod nga kalihukan sa kapistahan sa balaang Bata. (AYB)