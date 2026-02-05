241 ka biyahe sa Sugbo kanselado

Base sa gipagawas nga lista sa Cebu Port Authority (CPA), moabot ngadto sa 241 ka biyahe sa barko sa nagkadaiyang pantalan sa Sugbo ang kanselado, gumikan sa Bagyong Basyang.
Kini naglangkob sa Pier 1, Pier 3, Danao Port, Carmen Port, Poro Port, Republic Drydock, Jomalia Port, Hagutapay Port, Pilar Port, Pier 88, Maya Port, Toledo Port, Argao Port, Santa Fe Port, Hagnaya, Bato Maayo, Liloan Maayo, Liloan Cuadro Alas, Mainit Oslob, Ouano Port, Cabahug Port, Labogon Port, Punta Engano Port, and Sta. Rosa Port, Tabuelan Port, ug Tangil Port.
Base sa 5:00 sa hapon, Huwebes, Pebrero 5, 2025, nga advisory sa Pagasa, ang bagyo inanay nga nikusog samtang nagkaduol sa silanga’ng bahin sa Mindanao.
Gipanglantawan ang grabeng pag-uwan ug posible nga moresulta sa pagbaha ug landslides. / DPC