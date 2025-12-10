24/7 clinic laboratory services gitanyag sa ospital sa probinsiya

Wala pa gani moabot og lima ka bulan sukad nilingkod si Gobernador Pamela Baricuatro sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, nidoble na ang gidaghanon sa mga hospital nga naghatag og 24/7 clinical laboratory services.
Gikan sa lima ra kaniadto, nahimo na kining napulo .
Kini nga kalambuan makapalig-on sa emergency response ug diagnostic access sa tibuok probinsiya.
Sa wala pa ang Hulyo 2025, lima lang ka hospital ang duna’y 24/7 labotarory, pero karon napulo na sa 16 ka provincial hospital .
Matod ni Dr. Elisse Nicole “Nikki” Catalan, Capitol Piso Health Consultant, ang mosunod nga lima ka district hospitals ang bag-ong na-upgrade ngadto sa 24/7 laboratory operations mao ang Bantayan District Hospital, Barili District Hospital, Camotes District Hospital (Ricardo L. Maningo DH), Minglanilla District Hospital, ug Oslob District Hospital.
Ang daan na nga duna’y 24/7 lab mao ang Bogo Provincial Hospital, Danao Provincial Hospital, Carcar Provincial Hospital, Balamban District Hospital, ug Argao District Hospital.
Ang pagpalapad nahimo tungod sa pagsaka sa gidaghanon sa kawani sa mga hospital.
Kaniadto limitado ang laboratory schedules tungod sa kakuwang sa medical technologists ug laboratory aides.
Gihatagan og gibug-aton ni Dr. Catalan nga ang 24/7 laboratory access nagpasabot og mas paspas nga diagnosis, mas paspas nga treatment, ug mas maayong resulta panahon sa emergency.
Unom pa ka district hospitals ang nagpadayon sa walo ka oras nga laboratory schedules tungod gihapon sa kakuwang sa personahe.
Bisan pa niini, gipasalig ni Dr. Catalan nga ang probinsiya nagtumong nga makab-ot ang 100% 24/7 laboratory coverage sa tanang hospital sa Kapitolyo.