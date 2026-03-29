24/7 gov’t service hub sa Cebu City giablihan na

Aron mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno, opisyal nga giablihan sa Dakbayan sa Sugbo ang labing una nga 24/7 Government Service Hub niadtong Sabado, Marso 28, 2026.
Nahimutang sa ikaduhang andana sa Cebu Exchange Tower sa Barangay Lahug, ang maong edipisyo gidesinyo aron moserbisyo sa mga lumolupyo nga dili makalugar sa pag-adto sa City Hall panahon sa regular nga oras sa opisina.
Sila si Mayor Nestor Archival ug Bise Mayor Tomas Osmeña ang nangulo sa launching ug blessing ceremony.
Ang paglusad niini natunong usab sa BPO Day celebration sa siyudad. Tungod kay kining mga propesyonal nagtrabaho sa gabii samtang sirado ang mga opisina sa gobyerno, nahimong hagit alang kanila ang pagkuha og mga importanteng dokumento kaniadto.
Kining bag-ong hub, nga gitawag og “Mayor of the Night” service center, maoy mosulbad niana nga problema pinaagi sa paghiusa sa mga ahensya sa dakbayan ug nasyonal ubos sa usa ka atop, 24 oras matag adlaw.
Ang pasilidad nahimutang duol sa Cebu IT Park aron mas mapaduol sa daghang pundok sa mga kompanya sa BPO.
Gipormalisar ni Archival kini nga inisyatiba pinaagi sa Executive Order 27, nga nagmugna og one-stop shop diin ang mga residente mahimong makahuman sa ilang mga transaksyon nga dili mabalda ang ilang trabaho o iskedyul sa pagkatulog.
"This is more than just a facility," matud sa mayor. "It is a commitment that the Cebu City Government is always ready to serve, anytime, for every Cebuano."
Gawas sa pagtabang sa call center agents, ang hub abli usab alang sa tanang residente nga maglikay sa dagsa sa mga tawo gikan sa alas-8 sa buntag hangtod alas-5 sa hapon. Pinaagi sa pagpalapad sa oras sa serbisyo, naglaum ang dakbayan nga maminusan ang oras sa paghulat sa City Hall, mapadali ang mga transaksyon pinaagi sa pagbutang sa daghang ahensya sa usa ka dapit, ug mapauswag ang kasayon alang sa bisan kinsa nga nagtrabaho nga wala sa naandan nga iskedyul (non-traditional work schedule).
Aron makuha kining nindot nga lokasyon, giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan ang P5.1 milyones nga multi-year lease alang sa luna sa Cebu Exchange Tower niadtong Pebrero. / CAV