247 nasikop atol sa Sacleo sa CV

Moabot sa 247 ka mga tawo ang nadakpan sa Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation (Sacleo) sa kapulisan sa Central Visayas nga gisugdan alas 12:01 sa kaadlawon sa Hunyo 7, 2024 nga natapos sa alas 11:59 sa udto sa Hunyo 9, 2024.

SHABU

Sa Sacleo sa Police Regional Office (Sacleo) 7, sila nakasakmit og 1,377.84 gramos nga shabu nga dunay standard drug price (SDP) nga P9,369,312 ug pagkasikop sa 81 ka drug personalities.

Ang labing dako nga nasakmit mao ang operation sa mga sakop sa Cebu City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office batok sa usa ka kanhi seaman nga taga Sagay, Negros Occidental nga nakuhaan og P6.9 milyunes.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, dinagko gihapon ang makuha nga ilegal nga drugas sa matag dungan nga operation sa kapulisan sa Central Visayas kay ang Sugbo nahimo transshipment.

Kini nagpasabot nga di tanang drugas nga nasakmit dinhi sa isla alang ra dinhi, naay tipik niini alang sa laing lugar sa Pilipinas.

BADAC

Dugang niya nga subay sa subsob nga kampanya batok sa ilegal nga drugas, moabot na sa 62 porsiyento sa kinatibuk-ang barangay sa CVang nadeklarar nga drug-cleared.

Dako kini nga kalambuan sanglit dili na makaabot ang ilegal nga drugas sa kabaranggayan kay monitor na ang pagsulod sa ilegal nga drugas nunot sa ka aktibo sa matag Barangay Anti-Drug Abuse Council (Badac).

Sa kampanya sa barangay drug clearing program sayon na lang kaayo ang pagpatuman sa demand reduction ilabi na sa pagpaubos sa drug rehabilitation sa kanhi drug personalities sa barangay.

“Kay kini man gung barangay drug clearing operation mao na mag assure nga ang usa ka barangay wala na gyuy movement or activities sa illegal drugs. Sa pagkakaron sa CV 62 percent sa atong mga barangay’s are already declared drug cleared,” dugang ni Pelare.

SUGAL

Samtang nakasikop usab ang kapulisan og 96 ka mga sugarol atol sa 82 ka anti-gambling operations ug pagka sakmit sa dul-an P10,000 nga kwarta gikan sa lainlaing matang sa sugal.

Moabot usab sa 23 ka mga armas nga way lisensya ang nasakmit, ang uban gisurender sa mga nag hawid niini ug 23 ka mga tawo ang napasakaan og kaso sa korte.

Sa kampanya batok wanted persons, ang kapulisan nakasikop og 47 ka mga tawo nga dunay mga pending warrant of arrest sa lainlaing mga kaso, upat kanila giilang most wanted person. / AYB