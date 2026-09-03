248 armas, 7 granada nasakmit sa PRO 7

Dili mominos sa 248 ka mga ilegal nga armas ug pito ka mga bomba o explosives ang nasakmit sa kapulisan sa tibuok Central Visayas sulod lang sa buwan sa Agusto 2026.
Kini subay sa gipahugtan nga kampanya sa Police Regional Office (PRO) 7 batok sa pagpanag-iya ug pagpayuhot og mga loose firearms sa rehiyon.
Sa gipagawas nga datos sa kapulisan, niabot sa 250 ka mga police operation ang gipahigayon sa nagkadaiyang dapit sa Central Visayas diin 120 ka mga tawo ang nangadakpan ug kapin sa 752 ka mga bala sa lainlaing kalibre sa armas ang naimbargo.
Matod ni Police Brigadier General Arnold Abad, regional director sa PRO 7, ang maong lakang gihimo aron mapugngan
ang mga kriminal sa paggamit ug paghimo og kagubot gamit ang mga ilegal nga armas.
Matod ni Abad, gipatuman lang nila ang dinalian ug direktang kamanduan gikan sa Central Office sa Philippine National Police (PNP).
“The order of the Chief PNP is clear—remove all illegal firearms through relentless operations. In response, PRO 7 is committed to sustain the operational gains with the help of the community. Towards this direction, I appeal for everyone’s help. Peace and security is a joint undertaking,” pulong niya.
Dugang sa opisyal, magpadayon ang ilang intelligence-driven operations ug pakig-alayon sa ubang ahensiya ug sa komunidad aron mawagtang ang pagkuyanap sa mga loose firearms.
Awhag sab ni Abad sa publiko nga dili magduhaduha sa paghatag og impormasyon bahin sa mga tawo nga nagtago o namaligya og ilegal nga armas ug bomba aron mapanalipdan ang seguridad sa tanan.
“Public safety is a shared responsibility. We encourage our communities to remain vigilant and report information that can help us prevent firearms and explosives from being used to harm our people,” dugang ni Abad. / AYB