25 ka kawani sa Lapu gitaktak sa trabaho

Gi-terminate sa Lapu-Lapu City Government ang pagpanarbaho sa 25 ka mga kawani sa city hall nga nagpositibo sa paggamit sa ilegal nga drugas niadtong Enero 2024.

Nahitabo kini human gipadayon ang random drug testing sa mga buhatan sa Kagamhanan sa Dakbayan.

Ang gidaghanon sa mga gi-ter­minate labihan ka taas itandi sa kinatibuk-an nga 10 ka mga empleyado nga gipalagpot tungod sa paggamit sa drugas sa tibuok tuig sa 2023.

Si Garry Lao, executive director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap), nipahibawo niadtong Sabado, Pebrero 3, 2024, nga sa 25 ka mga empleyado, 22 ang mga kaswal, samtang tulo ang job order (JO).

Sumala sa Rule IV sa 2017 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resources Actions, ang kaswal usa ka appointment nga gi-isyu lamang alang sa importanteng mga serbisyo diin walay igo nga regular nga kawani aron matubag ang mga panginahanglanon sa serbisyo.

Lain mao nga sila alang sa mga emergency nga kaso ug mga intermittent periods nga dili molapas og usa ka tuig.

Sa laing bahin, ang kontraktwal usa ka appointment nga gihatag sa usa ka tawo kansang trabaho sa gobyerno subay sa usa ka espesyal nga kontrata sa paghimo sa lokal o giabagan sa langyaw nga mga proyekto o usa ka piho nga trabaho o trabaho nga nanginahanglan og espesyal o teknikal nga kahanas nga wala makuha sa nag-empleyo nga ahensya nga matuman sulod sa usa ka espesipikong yugto.

Matod ni Lao nga ang nahisgutang mga empleyado nagdumili sa pagpaubos sa rehabilitation program ubos sa Closap.

Una nang namahayag si La­pu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan nga ang JO ug mga kaswal nga empleyado nga nagpositibo sa ilegal nga drugas tangtangon dayon apan adunay kahigayunan nga ma-rehire pa kon mosugot sila nga mopailawom sa malampusong rehab ubos sa Closap.

Sa laing bahin, ang regular nga mga empleyado makapadayon sa pagtrabaho samtang nagpaabot sa confirmatory test aron ma-validate ang resulta sa ilang drug test.

Sa pagkumpirmar, mahimo silang mag-atubang og aks­yong pagdisiplina, nga nagla­kip sa pag-terminate.

Niadtong Biyernes, Pebrero 2, nipahigayon og laing random drug test ang Closap sa mga empleyado sa Lapu-Lapu City Health Office (LLCHO), ug duha sa 108 ka mga empleyado nga na-testingan ang nibalik nga positibo sa ilegal nga drugas.

Matod ni Lao nga wa pa niya matino ang status sa ilang trabaho.

Hangtod sa Enero 2024, ang Closap naka-test sa kinati­buk-an nga 926 sa 5,000 ka mga empleyado gikan sa daghang mga opisina sa gobyerno sa siyudad, labi na ang mga unit sa pagpatuman sa balaod sa­ma sa City Traffic Monitoring System (CTMS), ug uban pang mga opisina.

Ang random drug testing ka­bahin sa inisyatiba sa Lapu-La­pu City Government aron makab-ot ang drug-free workplace.

REHAB

Gibutyag usab ni Lao nga sa 952 ka mga rehab patients ubos sa plea bargaining agreement, 575 na ang nakahuman sa ilang rehabilitation program.

Ang Korte Suprema nipasabot sa plea bargaining sa mga kaso’ng kriminal isip usa ka proseso diin ang akusado ug ang prosekusyon magbuhat sa usag usa nga makatagbaw nga disposisyon sa kaso ubos sa pagtugot sa korte ug kasagaran naglakip sa pag­hangyo sa akusado.