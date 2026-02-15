25 ka wanted persons nagsaulog sa Valentine’s Day sa prisohan

Moabot sa 25 ka mga wanted person ang nangadakpan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo atol sa pre-Valentine’s Day Law Enforcement operations sa Pebrero 13, 2026.
Ang Cebu City Police Office (CCPO) sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel George Ylanan nipatuman sa pag-serve sa warrant of arrest niadtong dunay mga pending nga kaso sa korte.
Sa datus nga gipahibawo sa CCPO, duna silay gihuptan nga 350 ka kopya sa warrant of arrest nga gipagawas sa korte diin ila ning gi-serve sulod sa usa ka adlaw.
Pinaagi sa pakig-alayon sa nagkadaiyang police units pinasubay sa high intelligence information, miresulta kini sa pagkasikop sa maong mga pinangita sa balaod.
Sa 25 nga nadakpan, upat niini giisip nga Most Wanted Person nga nag-atubang og dagko nga kaso sama sa murder, homicide, kalapasan sa Republic Act 9165 kun illegal nga drugas, samtang ang 21 dunay mga ordinaryo nga mga kaso.
Padayon nga giawhag sa CCPO ang publiko nga mo-report dayon sa ilang buhatan kun duna kadudahan nga illegal nga kalihukan sa ilang palibot aron mahatagan dayon kini og pagtagad. / AYB