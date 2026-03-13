25 LGU sa Sugbo, mibanhaw sa Price Councils

Labing minos 25 sa 51 ka mga local government unit (LGU) sa Probinsiya sa Sugbo ang nisaad nga banhawon og balik ang ilang Local Price Coordinating Councils (LPCCs) aron sumpuon ang dili makatarunganon nga pagsaka sa presyo sa palitunon.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Cebu Province Public Information Facebook niadtong Huwebes, Marso 12, 2026, gihimo ang maong saad atol sa tigom nga gipatawag ni Gob. Pam Baricuatro uban ang mga mayor sa dakbayan ug lungsod sa Kapitolyo.
Nitambong sab sa maong tigom ang mga opisyal gikan sa Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA), ug Department of Energy (DOE).
Matod ni Baricuatro, ang pagpabalik sa operasyon sa maong mga konseho makapalig-on sa monitoring sa presyo.
Kini taliwala sa kabalaka nga ang mga panghitabo sa kalibotan, lakip na ang tensiyon sa Middle East, mahimong hinungdan sa pag-usab-usab sa presyo sa mga nag-unang palitunon ug uban pang produkto sama sa lana.
Suma sa DTI, 11 pa lang ka LGU sa Sugbo ang adunay aktibo nga LPCCs sa pagkakaron.
Si Mayor Cesar Suan, pangulo sa Cebu chapter sa
League of Municipalities of the Philippines (LMP), niingon nga unahon sa 44 ka miyembro sa LMP-Cebu ang pagbanhaw sa maong mga konseho.
Gihangop ni Atty. Airene Abapo, ang hepe sa consumer protection sa DTI Cebu, ang maong pasalig apan iyang gipasabot nga kinahanglan kini ubanan sa mas estrikto nga monitoring sa mga merkado publiko ug dagkong tindahan./ CDF