250 ka benepisyaryo sa Bohol, miapil sa rollout sa Project LAWA at BINHI

Nikabat sa 250 ka partner-beneficiaries ang niapil sa duha ka adlaw nga rollout activity sa Project LAWA at BINHI nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7, kauban ang Local Government Unit (LGU) sa President Carlos P. Garcia, Bohol, niadtong Hulyo 8 hangtod 9, 2026.
Ang kalihukan maoy opisyal nga paglunsad sa implementasyon sa maong proyekto sa lungsod ug kabahin sa Stage 1 Cash-for-Training alang sa mga benepisyaryo.
Sa unang adlaw, gipaubos ang mga partisipante sa mga orientation bahin sa tumong sa Project LAWA at BINHI, mga tahas ug responsibilidad sa mga organisasyon, ingon man batakang financial literacy.
Gipangunahan ni Ceeh Jay Barislo sa DSWD Field Office 7 ang mga diskusyon aron mas masabtan sa mga benepisyaryo ang ilang mga responsibilidad ug mapalig-on ang ilang kapasidad sa pagdumala sa mga inisyatibo nga nakabase sa komunidad.
Sa ikaduhang adlaw, gipahigayon ang mga learning session bahin sa climate-resilient agriculture, disaster preparedness, food security, ug agricultural insurance.
Mga resource person gikan sa Municipal Agriculture Office (MAO) ug Local Disaster Risk Reduction and Management Office (LDRRMO) ang nipaambit og kahibalo ug praktikal nga mga pamaagi aron matabangan ang mga partisipante sa pagpalambo sa ilang panginabuhian ug pag-andam sa mga epekto sa climate-related hazards.
Lakip sab sa mga nahimo atol sa kalihukan ang pagpirma sa Memorandum of Understanding (MOU) tali sa DSWD Field Office 7 ug LGU President Carlos P. Garcia isip pormalisasyon sa ilang panag-uban sa pagpatuman sa proyekto.
Nanumpa sab ang bag-ong mga opisyal sa partner-beneficiary organizations, samtang nahuman sa technical teams ang validation ug geotagging sa upat ka LAWA sites ug upat ka BINHI sites. Kini aron maandam ang implementasyon sa Cash-for-Work component sa proyekto.
Sumala sa DSWD, ang Project LAWA at BINHI usa sa mga inisyatibo sa Risk Resiliency Program nga nagtutok sa pagpalig-on sa pagdumala sa mga tinubdan sa tubig, food security, environmental sustainability ug disaster resilience, lakip ang paghatag og temporaryong panginabuhian pinaagi sa cash-for-work activities.
Gipakita sa rollout ang panaghiusa sa DSWD, lokal nga panggobiyerno, ug mga stakeholder sa komunidad aron mapalambo ang climate resilience, food security, ug malungtarong panginabuhian alang sa mga sektor nga nanginahanglan og dugang nga suporta. / PR