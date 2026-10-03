250 ka scholars sa Lapu nakadawat og tag-P5K

Nanghatag ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og P5,000 nga educational assistance sa 250 ka mga eskolar ubos sa unang batch sa programa sa eskalarsyip.
Sa usa ka pamahayag, gipadayag ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nga ang maong tabang gihimo aron makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan ug mga gastuhanon sa pag-eskwela sa mga estudyante.
“To all our scholars, make the most of this opportunity…We are happy to support you as you work toward finishing your education and building a better future for yourselves and your families,” matod ni Chan.
Niadtong Mayo, gipasar sa Sangguniang Panlungsod ang Resolution 17-1857-2026 ug giestablisar ang Ordinance 17-062-2026 nga pormal nga nagmugna sa “Lapu-Lapu City Educational Assistance for Higher Education Program.”
Ubos sa maong ordinansa, ang mga kwalipikadong benepisyaryo makadawat og tag P5,000 nga financial assistance matag semestral kon makamintinar sila og General Weighted Average (GWA) nga 80 porsiyento hangtod 89 porsiyento.
Ang mga estudyante nga makapakita og mas taas nga grado pwedeng mo-qualify sa Benefit to Upgrade scheme, diin mahimo silang makadawat og mas taas nga tabang matag semestral hangtod P7,500 alang sa mga estudyante nga may GWA nga 90 porsiyento hangtod 94 porsiyento, ug hangtod P10,000 alang sa mga adunay GWA nga 95 porsiyento hangtod 100 porsiyento.
Gipahayag ni Konsehal Annabeth Cuizon, chairperson sa Committee on Education nga ang unang batch sa mga eskolar mao ang mga napaubos sa interview ug assessment sa wala pa sila napili alang sa programa.
Gidugang ni Cuizon nga ang programa gihimo aron makatabang sa gastuhan sa pamilya, ilabi na sa pletehan ug uban pang kinahanglanon sa eskwelahan. / DPC