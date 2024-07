2,500 ka rota gipangbuksan sa LTFRB sa unconsolidated PUJs

Gitugtan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang mga unconsolidated public utility vehicles (PUVs) nga maka-operate sa mga lugar nga gamay ra ang number of authorized units (NAU) aron maseguro nga walay mahasol sa pampublikong transportasyon.

Giaprubahan sa LTFRB ang Board Resolution 053 nga nag-ila sa kapin sa 2,500 ka mga rota sa tibuok nasod nga adunay gamay nga gidaghanon sa otorisado nga pampublikong transportasyon.

Matod pa niini nga ang unconsolidated Public Utility Jeepneys ug UV Express tugotan nga makabiyahe sa maong mga rota basta ang ilang units rehistrado sa Land Transportation Office (LTO) ug adunay balido nga Personal Passenger Accident Insurance Coverage.

“Now therefore, to ensure the supply of public transportation in low NAU routes, the Board hereby resolves to allow individual operators of PUV and UVE on low NAU routes to operate on their existing routes without the need for filing an Application for Consolidation but subject to the eventual approval of the Local Public Transport Route Plan (LPIRP) or the Route Rationalization Plan (RRP),” matod sa resolution.

Ang rehiyon nga adunay labing daghang rota nga adunay ubos nga otorisado nga mga yunit mao ang Cordillera nga adunay 669 ka rota, gisundan sa Kasadpang Visayas nga adunay 259 ug Calabarzon nga adunay 216.

Sa Central Visayas, 64 ka mga rota ang naaprobahan.

Ang Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide sa usa ka pamahayag nagkanayon nga ang pag-isyu sa kamanduan usa ka maalamong pag-angkon sa pagkapalpak sa gisaway nga Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

“Ito ang katotohanan: ang mga protesta at welga natin ang nagtulak sa kanila na payagan ang limitadong bilang ng mga unconsolidated na magpatuloy sa byahe,” ang grupo niingon sa usa ka pamahayag.

“Napaatras natin nang bahagya ang rehimeng Marcos Jr. Malinaw itong tagumpay ng mga tsuper, operator, at komyuter na tinatapakan ng mga ganid na korporasyong naglalaway na agawin ang ating pampublikong transportasyon. Pero hindi pa tapos ang ating laban. Hindi tayo titigil hangga’t hindi natin lubusang nababasura ang negosyo at makadayuhang modernization program,” sila nidugang.

Ang mga transport group sama sa Piston ug Manibela nihimo og lain-laing mga lihok protesta, nga nag-awhag sa gobyerno sa paghunong sa pagpatuman sa PUVMP. / TPM sa SunStar Philippines