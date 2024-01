250K ka debotos miapil sa Walk with Mary

■ MGA MAGTUTUO: Ang bagang duot sa mga magtutuo nga ning-apil sa Walk with Mary, alas 2:30 sa kaadlawon sa Biyernes, Enero 19, 2024, gikan sa Our Lady of Guadalupe paingon sa Fuente Osmeña Rotunda, latas sa Osmeña Blvd., paingon sa Basilica Minore del Sto. Niño. / Amper Campaña