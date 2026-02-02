252 ka drug suspects nadakpan sa Sugbo

Kapin sa 250 ka mga suspek nga nalambigit sa ilegal nga drugas ang nadakpan sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo sulod sa 31 ka adlaw nga Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations kon Sacleo gikan sa alas 12:01 sa kaadlawon sa Enero 1, 2026, hangtod sa alas 12:00 sa tungang gabii sa Enero 31, 2026.
Sa usa ka buwan nga operasyon, nakasakmit ang kapulisan og P2.43 milyunes nga balor sa shabu.
Atol sa 31 ka adlaw nga operasyon, ang kapulisan nakalusad og 193 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 252 ka drug personalities lakip na niini ang 235 ka drug pushers, ug 17 ka drug users.
Nakasakmit sab ang kapulisan og 357.28 gramos sa gituohang shabu nga mokantidad ang tanan sa P2,429,504 ug dahon sa marijuana nga balor og P480.
Samtang naka-serve sab og 168 ka warrants of arrest ang CPPO atol sa 154 ka operations nga niresulta sa pagkasikop sa 151 ka wanted persons.
Wala sab sila magpaulahi sa ilang kampanya batok loose firearms diin nakasakmit sila og 34 ka armas, 26 niini boluntaryong gitahan, samtang 34 sab ang nangadakpan og gipasakaan na og kaso.
Gipahugtan sab sa kapulisan ang ilang paggukod sa ilegal nga sugal nga niresulta sa pagkasikop sa 115 ka mga indibidwal atol sa 63 ka operations ug pagkasakmit sa P24,192 nga kuwarta sa sugal. / AYB