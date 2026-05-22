252 ka learning shelters, tukoron sa Sugbo

Magsugod na sa tunga-tunga sa Hunyo ang pagtukod sa 252 ka temporary learning shelters (TLS) sa tibuok Lalawigan sa Sugbo.
Tumong niini nga madugangan ang mga eskwelahan nga naguba ang mga classroom tungod sa duha ka sunodsunod nga kalamidad niadtong 2025.
Bisan pa man niini, makasinati og gamay’ng kalangan ang unang rollout sa mga eskwelahan nga anaa sa mga isla. Kini gumikan sa kakuwang sa pundo nga para sa wala damhang dako nga gasto sa pagbiyahe sa mga materyales padulong didto.
Matod ni Christopher Baricuatro, ang executive assistant ug focal person sa Provincial School Board (PSB), ang maong programa orihinal nga gibahin ngadto sa 35 ka luna aron unta magtukod og 269 ka temporaryong mga classroom.
Apan ang giaprubahan nga budget nga P295.9 milyunes, diin gibanabanang mapundohan og tag-P1.1 milyunes ang matag classroom, igo lang gyud makasustiner sa 33 ka luna.
“Wala nako nakwenta nga mas mahal diay ang TLS kon adto ikontrata sa mga isla. Mao to nga nakuwangan ang budget,” dugang pasabot ni Baricuatro sa usa ka interview niadtong Biyernes, Mayo 22.
Tungod sa maong kakuwang, ang pagpatukod sa mga TLS sa mga isla adto na kuhaon sa ipagawas nga supplemental budget.
Kini nga proyekto gihimo aron matubag ang kadaot sa mga classroom nga agi sa magnitude 6.9 nga linog sa Bogo City niadtong Septiyembre 30, 2025, ug sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4.
“Karong Hunyo 2, duna mi schedule nga school board meeting unya ipasud na sa supplemental budget,” tubag pa ni Baricuatro sa dihang gipangutana kon kanus-a masugdan ang nahabiling mga classroom.
Matod niya, isumiter ang supplemental budget ngadto sa Provincial School Board sa maong tigom ug kinahanglan pa kini nga aprubahan sa Provincial Board.
Bisan pa man og magsugod na ang klase karong Hunyo, tinguha sa probinsiya nga magamit dayon ang mga TLS sa labing madaling panahon kon mahuman na kini.
Sa pagkakaron, final na ang mga kontrata alang sa unang 33 ka lots, lakip na ang Notice of Award ug License to Proceed.
Tungod kay usa ra ka classroom ang matag TLS structure, mokuha lang og 30 ngadto sa 45 ka adlaw ang pagtukod niini.
Target sa probinsiya nga mahuman ug mapahigayon ang ribbon-cutting ceremonies sa katapusan sa Hulyo.
Ipatukod ang mga TLS sulod mismo sa mga hawanan sa eskwelahan, hinungdan nga dili na kinahanglan pa nga mopalit og bag-ong yuta ang probinsiya. Ang Department of Education (DepEd) 7 ang niila sa mga dapit nga nanginahanglan kaayo base sa ka paspas sa maong panginahanglan, samtang ang mga lokal nga kagamhanan usab ang nisanong sa paghatag og luna sulod sa mga tunghaan.
Gawas sa mga temporaryong shelter, nangandam sab ang kagamhanang probinsiyal sa pagpundo og malungtarong proyekto sa imprastraktura, ang pagtukod og mga duha ka andana nga “smart buildings.”
Plano sa probinsiya nga magtukod og 51 ka smart buildings, diin tag-usa matag munisipyo sa tibuok Sugbo. Ang matag building adunay upat ka smart classrooms.
“Naa na koy mga smart classroom pero wala pa nako mabayri,” matod ni Baricuatro, ug iyang gipaabot nga maproseso ang bayad sunod semana.
Ang bidding ug ang cluster allocations para sa mga smart buildings gikatakda sab sa Hunyo. / CDF