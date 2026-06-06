252 ka temporaryo’ng classroom tukoron sa Probinsiya sa Sugbo

Gipadali sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang pagtukod og mga classroom aron mapugngan ang mga estudyante sa pag-antos sa epekto sa kalangan sa mga proyekto sa inprastraktura sa nasod.
Kini human kumpirmaha sa mga opisyal sa edukasyon nga walay bag-ong proyekto sa classroom nga gipundohan sa DepEd ang nasugdan sa Central Visayas sulod sa unang unom ka bulan ning tuig 2026.
Kini nga lakang nagpahimutang sa Sugbo isip usa sa mga nag-unang lokal nga kagamhanan sa rehiyon nga direktang milihok aron tapakan ang nagkadakong kakuwang sa inprastraktura sa edukasyon.
Suma sa mga opisyal, mahimong mosangpot sa mas grabe pa nga kakuwang sa mga classroom nga rason usab sa mga nangaging kalamidad.
Ang pagpanginlabot sa lokal nga kagamhanan gihimo ubos sa kamanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro aron mapanalipdan ang mga tinun-an gikan sa kalangan sa pundo gikan sa nasudnong gobiyerno.
Kini nga inisyatiba natunong sa kritikal nga higayon human gipadayag ni Department of Education (DepEd) 7 Director Arturo Bayocot, atol sa DepEd 7 Brigada Eskwela program niadtong Martes, Hunyo 2, 2026, nga walay bag-ong nasudnong proyekto sa classroom ang nakasugod sa Central Visayas ning tuiga.
Sa pagtubag sa mga pangutana sa media, gipahayag ni Bayocot nga ang mga rehiyonal nga buhatan naghulat pa gihapon sa DepEd Central Office nga moluwas sa opisyal nga priority list nga gipundohan ubos sa 2026 General Appropriations Act.
Sa usa ka pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Hunyo 4, si Cebu Provincial School Board (CPSB) Secretary Christopher Baricuatro niingon nga ang probinsya nihimo na og dinalian nga lakang.
“The allocation of the province through SEF for TLS and for smart buildings will definitely play a big role in classroom construction,” matod ni Baricuatro.
“Because, if we will have to wait for the DepEd through DPWH construction… this backlog will be affected. The students and learners will be affected. So, this is the initiative of the province,” dugang niya.
Daghan kanila ang nagsalig lang una sa mga temporaryo ug dinalidali nga pasilidad sukad nga ang magnitude 6.9 nga hinunod ug Bagyong Tino nidaot sa mga tunghaan sa ulahing bahin sa tuig 2025.
Pinaagi sa paggamit sa lokal nga Special Education Fund (SEF), nagplano ang probinsya nga motukod og dul-an sa 500 ka mga lawak-tunghaan karong tuiga pinaagi sa kombinasyon sa Temporary Learning Shelters (TLS) ug mga malungtarong smart buildings.
Alang sa TLS, nagsugod na ang implementasyon diin ang pagtukod sa 252 ka TLS sa tibuok Lalawigan sa Sugbo sugdan sa tunga-tunga sa Hunyo aron mapuli sa mga classroom nga nangaguba sa linog ug Bagyong Tino niadtong 2025.
Ang maong programa nakunhuran gikan sa 269 ka classrooms tungod kay ang giaprubahan nga P295.9 milyones nga badyet dili pa igo sa mas taas nga logistical costs sa pagdala sa mga materyales ngadto sa mga tunghaan nga anaa sa mga isla.
Apan, nalakip sa dugang supplemental budget ang P20 milyones alang sa pag-abag sa TLS.
Alang sa mga smart building, duna nay P700 milyones nga gigahin, samtang kabahin sa dugang supplemental budget nga giaprubahan niadtong Martes, Hunyo 2, naggahin pa gyud og P100 milyones.
Ang mga alokasyon natapos atol sa regular nga tigom sa CPSB niadtong Hunyo 2, diin giaprubahan sa board ang P367.9-milyones nga supplemental budget.
Kini nagpataas sa kinatibuk-ang alokasyon sa edukasyon sa probinsya gikan sa P1.453 bilyones ngadto sa P1.821 bilyones.
Bisan tuod giangkon ni Baricuatro nga wala niya makuptan ang saktong datos sa kinatibuk-ang classroom backlog, iyang gibanabana nga ang kakuwang milapas na sa 1,000 ka mga lawak-tunghaan sa Lalawigan sa Sugbo. /