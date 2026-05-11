257 ka kongresista mipirma pagpa-impeach ni VP Sara

Gipasaka sa House of the Representatives ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte uban sa makabungog nga boto sa mga kongresista.

Moabot sa 257 ka kongresista ang nibotar pabor sa pag-adopt sa House Resolution 989 uban sa Committee Report 261 nga naglangkob sa mga Articles of Impeachment batok sa Bise Presidente.

Sa pikas bahin, 25 ka kongresista ang nisupak samtang 9 ang nag-abstain.

4 sa Sugbo supak

Lakip sa mga nisupak mao silang Cebu City 1st District Rep. Rachel del Mar, Cebu Province 3rd District Rep. Karen Hope Garcia, 4th District Rep. Sun Shimura, ug Malasakit at Bayanihan Party-list Rep. Girlie Veloso.

Sa usa ka radio interview, si Bicol Saro party-list Representative Terry Ridon nga nibotar pabor sa impeachment ni Duterte, niingon nga andam na ang House of Representatives sa pagpadala sa Articles of Impeachment ngadto sa Senado nga maoy molingkod isip impeachment court, sa labing dali nga panahon.

Sa usa ka pamahayag, niingon ang legal team ni Duterte nga andam sila sa pagdepensa kaniya.

Ang mga reklamo batok kang Duterte nga nagsilbing concurrent secretary sa Department of Education gikan 2022 hangtod ni-resign siya sa Kabinete niadtong Hulyo 2024, nakasentro sa giingong iregularidad sa paggamit sa confidential funds, abuso sa gahom, ug pasangil sa betrayal of public trust.

Apil sab niini ang giingong mga hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta-Marcos, ug former House Speaker Martin Romualdez. / TPM /SunStar Philippines