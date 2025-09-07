25th Cesafi gilusad na

Mas makapaikag ug mas bongga ang tradisyunal nga grand palabas sa pagsugod sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) karong Sabado, Septiyembre 13, 2025, tungod sa duha ka mahinungdanong mga rason – isaulog sa labing dakong school-based competition sa Visayas ug Mindanao ang ika-25 nga anibersaryo niini ug moderno na ang New Cebu Colisuem.
Mao kini ang gipabuhagay sa inilang stage director nga si Victro Cuenco atol sa opisyal nga paglusad sa Cesafi 2025 season niadtong Sabado, Septiyembre 6, sa Citadines Hotel ning Dakbayan sa Sugbo.
“This year’s opening will be exciting because we’re celebrating Cesafi’s silver anniversary,” matod ni Cuenco, kinsa sama sa kadaghanan, naghinamhinam na sab nga makapasundayag sa gi-renovate nga makasaysayong coliseum sa Sugbo.
Gipasabot ni Cuenco nga sukwahi sa naandan nga taas kaayo nga production number, nakadesisyon siya nga himuon na lang kining 15-minute show apan mas grandiyuso, mas makapaukyab ug mas eksplosibo.
Gipahibalo niya nga kapin sa 100 ka mga estudyante gikan sa nagkadaiyang miyembrong mga tunghaan sa Cesafi ang mopasundayag sa grand palabas.
Sa laing bahin, si Cesafi Commissioner Felix Tiukinhoy nagbalik lantaw sa panaw sa liga gikan sa upat lang ka miyembrong mga tunghaan nga ningsulbong ngadto sa 16 sa kasamtangan.
Gipasabot ni Tiukinhoy nga sulod sa 25 ka mga tuig, inanay apan padayon ang paglambo sa Cesafi hangtod nga naugbok ang legasiya niini.
Gihatagan sab og gibug-aton ni Tiukinhoy ang ilang paninguha nga mainat hangtod sa gawas sa nasod ang maabot sa liga pinaagi sa livestream.
Ang mensahe ni Tiukinhoy gisuportahan ni Cesafi vice president Fr. Francisco Antonio Estepa, SVD pinaagi sa pag-inon – “There have been a lot of improvements, and I believe more will come.”
Kabahin sa aktuwal nga kompetisyon sa basketball, nga sugdan inig human sa grand palabas, dili ikalimod nga ang managribal nga college defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug high school defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-ADC) Magis Eagles mao gihapon ang labing inilog.
Apan sa pagtuo ni Deputy Commissioner Danny Duran, makasugat og mas hugot nga kompetisyon ang Green Lancers ug Magis Eagles ning higayuna.
Nahisgutan sab atol sa paglusad sa liga ang kabahin sa pagsaka sa presyo sa mga tiket ngadto sa P100-general admission, P300-upper box, P400-lower box, ug P500-stage.
Ang mga estudyante adunay discount diin nagbalor na lang ang mga tiket og P50-general admission, P200-upper box, P300-lower box, ug P400-stage.
Nangayo og pasaylo sa publiko si Tiukinhoy kabahin niini tungod kay nisaka man ang abangan sa New Cebu Coliseum, nga fully airconditioned na.
“I apologize, but we pay for the Coliseum’s rent, and Cesafi doesn’t have enough funds to subsidize lower ticket prices,” pasabot ni Tiukinhoy. / ESL