25th CESAFI sugdan na

Human sa usa ka semana nga pagsaulog sa ika-25 ka tuig nga anibersayo sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi), opisyal na nga mosugod ang bag-ong season sa labing dakong school-based competition sa Visayas ug Mindanao karong Sabado, Septiyembre 13, 2025, sa bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum.
Ning higayuna, adunay motorcade nga ipahigayon sa dili pa ang tradisyonal nga grand palabas sa Cesafi nga nagdala sa tema nga “25 Years of Excellence: Honoring the Past, Embracing the Future” ning tuiga.
Manukad ang motorcade sa Sacred Heart for Boys sa General, Maxilom diin karong alas 12:00 sa udto ang assembly time.
Mosugod ang motorcade sa ala 1:00 sa hapon paingon sa Cebu Coliseum diin ipahigayon ang parade of athletes nga pagasundan sa program proper.
Sa programa, mohatag og welcome message si Cesafi Vice President Fr. Francisco Estepa, SVD dayon pangulohan ni University of San Carlos (USC) volleyball player Jolly Velasquez ang Oath of Sportsmanship.
Human niini, mosunod ang ceremonial lighting of eternal flame dayon ideklarar ni Cesafi President Atty. Augusto W. Go ang opisyal nga pag-abli sa 2025 season.
Mosunod ang grandiyusong production number diin ipatukar ang bag-ong Cesafi jingle.
Pagasundan kini sa Selection of Muses sa high school ug college divisions unya sa dili pa ideklarar ang mga mananaog, ipahigayon una ang grand palabas diin adunay kalambigitan sa pasundayag ang 14 ka miyembrong mga tunghaan.
Kapin sa 100 ka mga estudyante ang mopasundayag sa grand palabas nga nikuha og inspirasyon sa popularidad sa P-Pop groups sama sa Bini ug SB19.
Ang mga tiket nagbalor og P100-general admission, P300-upper box, P400-lower box, ug P500-stage.
Ang mga estudyante adunay discount diin nagbalor na lang ang mga tiket og P50-general admission, P200-upper box, P300-lower box, ug P400-stage.
Ning higayuna, wala’y ipahigayon nga mga duwa sa basketball sa pagsugod sa kompetisyon, sukwahi sa naandan.
Ang mga duwa opisyal nga sugdan ugma, Dominggo, Septiyembre 14. / ESL