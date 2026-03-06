25th Gullas Tennis Cup gilusad na

Gilaumang mas kulbahinam ug makapaikag ang hinampakay sa 25th Gullas Tennis Cup nga gikatakda karong Abril 16-20, 2026, sa duha ka venues nga mao ang Alta Vista Golf and Country Club sa Barangay Pardo ug Citigreen Tennis Resort sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo.
Mao kini ang gipadayag sa pamilyang Gullas atol sa opisyal nga paglusad sa makasaysayong kompetisyon kagahapon, Biyernes, Marso 6, sa Doña Andrea Multimedia Center sa University of the Visayas (UV)-Main Campus.
Ningtunga sa paglusad si John Vicente "Johnvic" Gullas kauban ang iyang anak nga si John Tristan o JT ug pag-umangkon niini nga si Jose Miguel "JMi" Gullas.
Naa sab ang usa sa mga nagpadagan sa torneyo gikan pa niadtong 1995 nga si John Pages.
Si Johnvic maoy nisawo sa pagdumala ning maong kompetisyon gikan sa iyang amahan nga si anhing Jose "Dodong" Rivera Gullas, kinsa maoy naghulma niini, kapin sa dul-an duha ka mga tuig na ang nakalabay.
Gikan sa pagkahimugso sa torneyo, nakadiskubre na kini og daghang mga talento ug nilambo isip labing dako nga junior tennis event sa Visayas ug Mindanao.
Lakip sa mga produkto sa torneyo mao sila si Sally Mae Siso, Oswaldo Dumoran, Francis Casey Niño Alcantara, Norman Joseph Enriquez, Jacob Lagman, ug Fitzgerald Tabura.
Isip tipik sa pagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo, ang torneyo adunay bag-ong logo ug ibalik sab niini ang tradisyonal nga "Fellowship Night."
Matod ni Pages nga ang mga kategoriya nga kombatihan sa torneyo mao ang boys and girls 12, 14, 16, ug 18 Under.
Malaumon si Pages nga ning higayuna, malabwan ang 180 ka mga partisipante nga nahakot sa niaging tuig.
Sugdan karong Lunes, Marso 9 ang rehistrasyon. Alang dugang mga detalye, mahimong mobisita Gullas Tennis Cup Facebook page. / ESL