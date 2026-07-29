26-anyos nga ulitawo napalga’ng nagbitay

Patay ang usa ka 26-anyos nga ulitawo nga nakit-ang nagbitay gawas sa ilang panimalay sa Sityo Riverside, Barangay Arpili, Balamban, Cebu, sayo sa buntag niadtong Miyerkules, Hulyo 29, 2026.
Giila sa kapulisan ang namatay nga si alyas Ian.
Sumala sa imbestigasyon sa Balamban Police Station, personal nga ni-report sa kapulisan ang uyoan sa namatay aron ipahibalo ang nahitabo.
Sa pag-abot sa mga polis sa lugar, nasayran nga ang asawa sa uyoan kinsa maoy unang nakakita sa biktima, nisaysay nga paggawas niya sa ilang balay, nisugat sa iyang panan-aw si Ian nga nagbitay na sa steel bar beam.
Namatikdan nga wa na siyay kinabuhi ug nanawag og polis aron sa pag-report sa hitabo.
Matod sab sa uyoan, kanunay kining ikalalis ni Ian ang iyang inahan nga tua sa laing nasod sa higayon nga manawag sa mobile phone.
Giingo’ng adunay gibilin si Ian nga suicide note nga gipatong ibabaw sa lamesa sulod sa iyang balay, apan wala ibutyag sa imbestigador ang unod sa maong note. / JDG